「walk on eggshells」の意味は？「eggshells」は「卵の殻」のこと！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「walk on eggshells」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「慎重に行動する、細心の注意を払う」でした！
「walk on eggshells」は、だれかを動揺させたり怒らせたりしないように非常に注意することを表現します。
文字通り、卵の殻を割らないように歩くように、言動に細心の注意を払う様子を表しますよ。
「She always walks on eggshells around her boyfriend.」
（彼女はいつも彼氏を怒らせないように慎重に行動する）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部