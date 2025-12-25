¡Ú¥Ò¥ë¥È¥óÅìµþ¡Û¥¢¥á¥ê¥«¥ó50s¤È¤¤¤Á¤´¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡ª¥Ñ¥ó¤¬¼çÌò¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼ ¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼ ¥×¥Æ¥£¡¦¥Ö¡¼¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡×
¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥ì¥È¥í¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¥¤¥Á¥´¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼
¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥ì¥È¥í¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤È½Ü¤Î¥¤¥Á¥´¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥Ò¥ë¥È¥óÅìµþ¡×¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼ ¥×¥Æ¥£¡¦¥Ö¡¼¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡×¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ê¥Ü¥ó¤¬¾þ¤é¤ì¤¿¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¸¥å¡¼¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹É÷¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥Á¥´¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ñ¥ó¤ä¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¤ª¿©»ö¥Ñ¥ó¤¬ÇÛ¤µ¤ì¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
¥Ñ¥ó¤ÎÌ¾Å¹¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¡¢Å·Á³¹ÚÊì¤ä¾®Çþ¡¢¿å¡¢½ÏÀ®¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¥Ø¥Ã¥É¥Ù¡¼¥«¡¼ÅòÅÄ¹ä»Ë»á¤Î¤³¤À¤ï¤ê¥Ñ¥ó¤ÏÁ´Éô¤Ç10¼ïÎà¡£´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥¤¥Á¥´¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ñ¥ó¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¡¢¤³¤Î»þ´ü¸ÂÄê¤Î¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¤Ò¤ÈÂÁá¤¯½Õ¤ÎÂ©¿á¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡ª
¥Û¥Æ¥ë¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ñ¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
Åì¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÈ¯¾Í¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥Ð¥Ö¥«¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Ð¥Ö¥«¡×¤Ï¡¢¥Ð¥¿¡¼¤ÈÍñ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤¿¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥åÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤òÃúÇ«¤Ë´¬¤¹þ¤ß¡¢¤Í¤¸¤Ã¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤¿°ìÉÊ¤Ç¡¢¥Þ¡¼¥Ö¥ëÌÏÍÍ¤¬Á¯¤ä¤«¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¤¥¹¤Î¹âµé¥·¥ç¥³¥é¥á¥¾¥ó¡¢¥ô¥¡¥í¡¼¥Ê¼Ò¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤ò¤µ¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤Ç¥µ¥ó¥É¤·¤¿¡Ö¥Ô¥ó¥¯¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¡×¤â¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÈ´·²¡ª
Á´Î³Ê´¤Î¥í¡¼¥ë¥Ñ¥ó¤Ë¥ß¥ë¥¯¥Ð¥¿¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¹Ê¤ê¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¤¥Á¥´¤È¥É¥é¥¤¥¤¥Á¥´¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Ð¥¿¡¼¡¦¥Ä¥¤¥¹¥È¡×¡¢¥¿¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¤Ë¥¢¡¼¥â¥ó¥É¡õ¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¤Î¥¸¥ã¥à¤ò½Å¤Í¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¤ò¤Î¤»¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤¿¡Ö¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¥¹¥¤¡¼¥È¥Ï¡¼¥È¡×¤Ê¤É¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥¤¥Á¥´¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤¢¤é¤æ¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¹ÈÃã¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ï¥¤¥ó¤È¤ÎÁêÀ¤â¤è¤¤¿©»ö·Ï¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È¡£¥Ù¡¼¥«¡¼ÅòÅÄ»á¤ÎÍ·¤Ó¿´¤¬¿ï½ê¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤òÎý¤ê¤³¤ó¤À¥Ð¥¿¡¼¥í¡¼¥ë¥Ñ¥óÀ¸ÃÏ¤Ë¥Þ¥«¥í¥Ë¥Á¡¼¥º¤òÆþ¤ì¡¢¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥å·¿¤Ç¾Æ¤¯¡Ö¤Û¤¦¤ì¤óÁð¥Þ¥Ã¥¯¡õ¥Á¡¼¥º¡×¡¢¥¹¥â¡¼¥¯¥Á¥¥ó¤È¥¥ã¥é¥á¥ë¥ª¥Ë¥ª¥ó¤Î¥«¥Ã¥×¥±¡¼¥¤Ë¥Ô¥ê¿É¤¤¥«¥ì¡¼É÷Ì£¤Î¥µ¥ï¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¹Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Û¥Ã¥È¥Á¥Ã¥¯¥«¥Ã¥×¥±¡¼¥¡×¡¢¥«¥ó¥Ñ¡¼¥Ë¥å¥Ð¥²¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¤¥Á¥´¤ò¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¿Ý¤È¥Ð¥¸¥ë¤ÇÏÂ¤¨¡¢¥Ö¥ë¥¹¥±¥Ã¥¿¤Î¤è¤¦¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Ö¥®¥¦¥®¡×¡¢¥Ô¥¶À¸ÃÏ¤Ë¡¢¥È¥Þ¥È¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ò¤Î¤»¤¿¡Ö¥Ô¥¶ for ¥¨¥ë¥Ó¥¹¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¥Ð¥¿¡¼¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÍÑ¤¤¤¿¥ê¥Ã¥Á¤Ç½À¤é¤«¤Ê¥Ñ¥ó¡¢¥Ü¥¹¥È¥óÈ¯¾Í¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¥Ï¥¦¥¹¥í¡¼¥ë¤òÍÑ¤¤¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥½¡¼¥¹¤òÏÂ¤¨¤¿¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¥Á¥¥ó¥Ñ¡¼¥«¡¼¥Ï¥¦¥¹¥µ¥ó¥É¡×¤ä¡Ö¥¹¥â¡¼¥¯¥À¥Ã¥¯¤Î¥³¥Ö¥µ¥é¥À¡×¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥è¡¼¥°¥ë¥È¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Î¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥·¥§¥¤¥¯¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥°¥é¥¹¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥«¥Õ¥§¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼90Ê¬À©¡ª
¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢È¯¡¢¾å¼Á¤Ê¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥Æ¥£¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖART OF TEA¡Ê¥¢¡¼¥È ¥ª¥Ö ¥Æ¥£¡¼¡Ë¡×¤Î¹ÈÃã¤ò´Þ¤à20¼ïÎà°Ê¾å¤òÍÑ°Õ¡£¤Þ¤ë¤Ç¥¤¥Á¥´¥ß¥ë¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ö¥ì¥ó¥É¥Æ¥£¡¼¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¯¥ì¡¼¥à¡×¤ä¡¢¥¤¥Á¥´¡¢¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤Ê¤É¤ÎÉ÷Ì£¤¬¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¡Ö¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ù¥ê¡¼¤ÎÏÂ¹ÈÃã¡×¤Ê¤É¡¢¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¹á¤Ð¤·¤¤¥Ñ¥ó¡¢¤½¤·¤Æ´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥¤¥Á¥´¤Î¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¼î¶Ì¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤ò¡ª
AFTERNOON TEA MENU
¡¦¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Ð¥Ö¥«
¡¦¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥å¥É¡¼¥Ê¥Ã¥Ä ¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Ü¥à
¡¦¥Ô¥ó¥¯¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¡ã¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤Î¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¥µ¥ó¥É¡ä
¡¦¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¥¹¥¤¡¼¥È¥Ï¡¼¥È ¡ãÌÚçõ¤Î¥Ñ¥¤¡ä
¡¦¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Ð¥¿¡¼¡¦¥Ä¥¤¥¹¥È ¡ã¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤Î¥Ð¥¿¡¼¥µ¥ó¥É¡ä
¡¦¥ª¥ì¥ó¥¸¥Á¥¥ó¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¥Ï¥¦¥¹¥µ¥ó¥É
¡¦¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Ö¥®¥¦¥® ¡ã¥é¥¤Çþ¥Ñ¥ó¤Îçõ¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¤È¥Ð¥¸¥ë¥µ¥ë¥µ¡ä
¡¦¥¹¥â¡¼¥¯¥À¥Ã¥¯¤Î¥³¥Ö¥µ¥é¥À
¡¦¤Û¤¦¤ì¤óÁð¥Þ¥Ã¥¯¡õ¥Á¡¼¥º
¡¦¥Û¥Ã¥È¥Á¥Ã¥¯¥«¥Ã¥×¥±¡¼¥ ¡ã¥¹¥â¡¼¥¯¥Á¥¥ó¤È¥¥ã¥é¥á¥ë¥ª¥Ë¥ª¥ó¤Î¥«¥Ã¥×¥±¡¼¥ ¥«¥ì¡¼É÷Ì£¤Î¥µ¥ï¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡ä
¡¦¥Ô¥¶ for ¥¨¥ë¥Ó¥¹ ¡ã¥È¥Þ¥È¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°É÷¥Ô¥¼¥Ã¥¿¡ä
¡¦¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥·¥§¥¤¥¯
¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼
¢£¥Ò¥ë¥È¥óÅìµþ¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼ ¥×¥Æ¥£¡¦¥Ö¡¼¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡×³µÍ×
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É6-6-2
¾ì½ê¡§¥Ò¥ë¥È¥óÅìµþ2F¡¡¥Ð¡¼¡õ¥é¥¦¥ó¥¸ZATTA¡Ê¥¶¥¿¡Ë
TEL¡§03-3344-5111¡ÊÍ½Ìó¼õÉÕ»þ´Ö10»þ30Ê¬¡Á18»þ¡Ë
´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á31Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢2026Ç¯1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á5·î¾å½Üº¢Í½Äê
±Ä¶È»þ´Ö¡§¡11»þ30Ê¬¡Á¡¡¢14»þ30Ê¬¡Á¡¡£18»þ¡Á¡¡¡Ê³Æ2»þ´ÖÀ©¡£¥É¥ê¥ó¥¯LO¤Ï30Ê¬Á°¡Ë
ÎÁ¶â¡§Ê¿Æü6400±ß¡¢ÅÚ¡¦ÆüÍË¡¢½ËÆü6900±ß¡ÊÀÇ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡Ë
Text¡§¿¹ËÜÍµª
