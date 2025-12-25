2025年、世間を揺るがした「教師による盗撮・画像共有事件」。子どもを育てる親の立場から「最も大切な信頼が揺らいでしまう」と受け止められています。

現場の教師や保護者がいま何を思っているのか、取材しました。

小中学校の現職教師7人が相次いで逮捕された事件。

世間に大きな衝撃が走りました。

子どもたちを守るべき教師が行っていたとされるのは盗撮。そしてその画像の共有です。

事件と無関係の教師にも向けられる”疑いの目”。

「誰を信じればいいのか」、保護者たちは戸惑っています。

「教師への信頼」を揺るがした事件の波紋。教育現場に、今も影を落としています。

保護者「疑う心を持ってしまった」

影響は、事件が起きた学校とは無関係の保護者の間にも広がっています。

「教師」への不信感を持ち始めた保護者2人が、顔を隠すのを条件に取材に応じてくれました。

Q.事件の前と後で信頼面で変化は？(鈴木しおりアナウンサー)

「幼稚園だと保護者の目があったり先生が多かったり、目が多い印象はあるが、小学校になると任せきり。そういう場所の中で、親としては不安」（2026年に小学生になる子どもの保護者）

「疑うという心を持っちゃいました。悲しいですけど。個人面談で話すまでは不安で不安で。子どもたちに『どんな先生？』と結構しつこく聞いてしまった」（小学生の子どもの保護者）

不安な気持ちのまま迎えた、個人面談の日。

事件が起きた小学校ではないにもかかわらず、担任の男性教師は謝罪の言葉から切り出したといいます。

「『本当に申し訳ないです』という話を先生からしてくれて。すごく苦しかったですね。苦しかったと同時に、赤裸々に言ってくれたから、疑う気持ちは少なくなりました。でも正直、なくなったわけではないです」（小学生の子どもの保護者）

信じたい。でも信じていいのか。その狭間で、保護者たちは揺れています。

無関係の教師には怒りと不安

現場の教師たちは今、何を思い、どう向き合っているのか。

名古屋市内の3人の教師が、カメラの前で“本音”を語ってくれました。

40代の教師は何気ない行動にも、神経をとがらせるように。

子どもたちの着替えの時間に廊下を通る、その一瞬にも。

「着替え終わった子が扉を開けて出てくることがあるので、通る時は慎重になって、ノートで顔を隠す。子どもから『気をつかってくれてありがとう』みたいなことを言われた。ちょっと複雑な気持ちになりますね。子どももそれだけ不安を覚えているのかなと、その言葉からみてとれるので」（40代の小学校教師）

事件に無関係の教師ですら、信頼が崩れつつあると肌で感じています。

「曲がりなりにも20年以上やってきて、保護者との信頼関係もつくってきた中で、どうやってまた信頼関係を築いていくのか。不安になります」（40代の小学校教師）

別の30代の教師は…。

「(事件の)報道があった時は、すごく驚いたのがまず一番。その後に市民の信頼を失うことだと、怒りの感情がすごく湧いてきました」（30代の小学校教師）

信頼を取り戻す道のりは、長くなると覚悟もにじみます。

「僕たちが日々やっていることを堂々と続けていって、いずれまた信頼回復につながることを信じて、今は動いています」（30代の小学校教師）

名古屋市は全学校で隠しカメラ探し

信頼回復と再発防止へ、行政も動き出しています。

名古屋市教育委員会は事件の後、市内すべての学校と園に対して“隠しカメラ”を探すよう指示しました。

児童が帰った後、複数の教師がトイレや更衣室などを定期的にチェックしている小学校も。

私物のスマホについては、児童の活動場所への持ち込みは原則禁止に。

校外学習などで持ち出す場合は、カメラのレンズにシールを貼る取り組みを進めています。

「本当は、授業や子どものことを考えるのに時間を使いたいなと思っている。対策をちゃんとやっているということが伝われば、子どもが少しでも安心してくれるかなと思い、そのためにやっている感じです」（30代の小学校教師）

さらに名古屋市では、12月からバッテリーの熱に反応する探知機を使った点検も始まりました。

愛知県みよし市では2026年度から、12の小中学校の校内に防犯カメラが導入されることに。

設置されるのは、教室やトイレなどの出入口を映す場所。 “第三の目”で監視することで、盗撮用カメラを仕掛けられないようにします。

対策強化で「萎縮」を危惧する声も

子どもを守る取り組みが着々と進む一方、対策強化の流れが強まれば、教育現場の“委縮”につながりかねないと危惧する本音も…。

「犯罪を未然に防ぐという点では確かにいいのかもしれないけれど、一方で、授業を監視されることにもつながりかねない。やりようによっては違う意味で(教師が)首を絞められるのは怖い」（40代の小学校教師）

子どもを守るために何ができるのか。手探りの状態が続いています。

「一度起こっているので、そういうことと共存していかなくてはいけない。子どもがきちんと言える親子関係や家庭であることも、大切なのかな」(小学生の子どもの保護者)

「保護者が家で何でも親に話してほしいと思っているのと同じように、私たちも子どもを取り巻く大人として話せる1人になれたら良いなと」（30代の小学校教師）