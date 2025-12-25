なんと“13人きょうだい”！日本でプロポーズされ結婚し、最近妊娠を発表した韓国女優の家族が大集合

“13人きょうだい”で知られる女優ナム・ボラの家族が一堂に会した。

【画像】ナム・ボラ、夫と“ラブラブ”

12月26日に韓国KBSで放送されるバラエティ番組『新商品発売〜コンビニレストラン』では、ナム・ボラ家の13人きょうだいによる大家族が集まった家族運動会の貴重な光景が紹介される。

約20年前に『人間劇場』へ出演して以来、ナム・ボラ家が“完全体”でテレビに登場するのは今回が初めてだという。「大家族で生きる味」を存分に見せる、ナム・ボラ家のにぎやかな様子が、金曜夜に大きな笑いを届ける見通しだ。

この日公開されるVTRでは、ナム・ボラが13人きょうだいを生み育てた母親とともに作った大容量の料理を携え、ナム家の家族運動会会場に到着する。料理が並ぶや、13人きょうだいは手慣れた様子で料理を広げ、次々と取り分け始めた。

ひと家族の一食でありながら、まるでビュッフェのような規模で進む光景に「さすが大家族」と感嘆の声が上がるなか、きょうだいたちは慣れた様子で1番から13番まで順に「近況報告」を行い、再び笑いを誘った。

（画像＝KBS）ナム・ボラの家族

まず「13人きょうだい代表エリート」と紹介された1番目の長男ナム・ギョンハンは、現在、高麗大学哲学科の博士課程に在籍しており、最近は自ら執筆した書籍も出版したと近況を明かした。番組出演者たちは「家から博士が出た」と拍手を送った。

2番目のナム・ボラと同様に、女優として活動する7番目のナム・セビンは、期待を集める有名ドラマシリーズへの参加が決まったと明かし、場を驚かせた。

一方で、ある姉妹の想像を超える近況が明かされ、スタジオは騒然となった。銀行に勤務する妹の一人が「少し前に、1億ウォン（約1000万円）規模のボイスフィッシング犯を捕まえ、感謝状を受け取った」と語ったのだ。ナム・ボラは、目の前で1億ウォンのボイスフィッシング犯を摘発した立派な妹のエピソードを生き生きと伝えた。

これを聞いた出演者たちは「一家そろって際立っている」「みんな自分の役割をきちんと果たしている」「子育てが本当に上手だ」と舌を巻いたという。詳しい内容は放送で明かされる。

大家族の止まらないおしゃべりを見守っていたスペシャルMCのカン・スジョンは、「家族のグループチャットはいくつあるのか」と質問した。これに対しナム・ボラは「まず全体のグループが一つあって、姉妹だけのものが一つあって…」と数え始めたという。さらに「ボラさんが入っていないグループチャットもあるのか」と聞かれると、「たぶんあると思う」と少し怪訝な表情を見せ、笑いを誘った。

（写真提供＝OSEN）ナム・ボラ

きょうだいたちの特別な絆はもちろん、博士、女優、ボイスフィッシング犯の摘発まで、まさに際立つナム・ボラ家13人きょうだいの近況は、12月26日20時30分放送の『新商品発売〜コンビニレストラン』で確認できる。

なお、ナム・ボラは一般男性の恋人から日本でプロポーズを受け、今年5月に結婚。最近、妊娠したことを明かした。

◇ナム・ボラ プロフィール

1989年11月27日生まれ。韓国・ソウル出身。13人きょうだいの長女で、高校1年生だった2005年に出演した、MBCバラエティ番組『日曜日 日曜日の夜に』のコーナー「天使たちの合唱」を通じて芸能界デビュー。翌2006年より女優としての活動を始め、『太陽を抱く月』『サメ〜愛の黙示録』『私の心キラキラ』『今日のウェブトゥーン』『ヒョシムの独立奮闘記〜Live Your Own Life』などのドラマ、『サニー 永遠の仲間たち』『凍える牙』などの映画に出演。2025年5月、同い年の一般男性と2年の交際を経て結婚した。