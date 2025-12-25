【7位〜12位】12月26日(金)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】蟹座 総合運：★★★☆☆

物事を前向きに受け止め、明るく考えることができる運気です。「こんなことをしたら面白そう」と思いついたら、早速行動に移してみると吉。すぐに大きな変化があるわけではなくても、今後の毎日がさらに充実するための準備になるはず。



恋愛運

出会ってすぐに恋が始まったり、恋人と将来の話ができたりする恋愛運。「一歩どころではなく何歩も一気に前進した」と喜びを噛みしめられそう。着る服も行く場所も、発する言葉も、インスピレーションを何よりも大事にすると◎。



金運

基本的には、｢丁寧にお金を使おう｣｢無駄遣いはしない｣という気持ちになる運気。ただ、魔が差したようにお金を使いたくなる瞬間もあるかも。カード類など、現金以外の支払い手段は、できるだけ持ち歩かないのが〇。



ラッキーアイテム：文房具



【8位】双子座 総合運：★★★☆☆

悩みや迷いを吹き飛ばすようなひと言を、年上の人からもらえそうな運気。ひとりでウジウジと考え込まずに、相談してみるといいでしょう。決して見栄を張らず、起きた出来事や自分の考えを正直に話すのがポイントです。



恋愛運

あなたの恋が順調に進むために、さり気なく力を貸してくれる人がいそうです。特に、年上の友達や知人という可能性が高いでしょう。紹介の話は、迷わず受けてOK。また、少し耳の痛い指摘もしっかり聞くと、魅力アップにつながります。



金運

もっと上手にお金と付き合う実力を、高められる運気です。今の自分のお金の使い方や貯め方などの欠点に気づいても、ガッカリしないで。それが実力UPのためのヒント。年上の人とのまじめな会話が、金銭面での発見を大きくしてくれるはず。



ラッキーアイテム：靴下



ラッキーカラー：ブラック

【9位】牡牛座 総合運：★★☆☆☆

大切にしている友達や仲間との間で、お互いへの思いやりがさらに深まりそうな日。これまでは話せなかったことも、思い切って打ち明けてみるとよさそう。また、日頃の感謝を言葉にするのも幸運につながります。温かい空気が流れるでしょう。



恋愛運

恋の相手と一緒に趣味を楽しむと、関係がグンと進展しそうな日。また、趣味仲間が恋人に発展したり、新しい趣味を始めると出会いがあったりする可能性も！誰に対しても、どんな感情も素直に伝えることが運気を生かすポイントです。



金運

今日、金銭面ですばらしいヒントをくれるのは、収入や買い物をするお店などが似ている人。お金の話は、しなくてもOK。お互いの近況報告をしているうちに、｢こうしてみよう｣とひらめきそうです。失敗談なども笑って話して。



ラッキーアイテム：カメラ



ラッキーカラー：シーグリーン

【10位】牡羊座 総合運：★★☆☆☆

今日は、1つのことに集中するよりも「あれもこれも」と広く浅くいろんなことをしてみて。そのほうが、順調に進みやすい運気です。優先順位や取り組む時間は、深く考えずに直感で決めてしまうのが充実感を深めるポイント。



恋愛運

あなたを想う人のアプローチがこれまでよりも強くなって、対応に困ってしまうかもしれません。ただ今日は、何もしなくてOK。特に、中途半端な優しさを見せるのはNGです。一方、好きな人には思い切り優しくすると接近の可能性アリ。



金運

｢いつもありがとう｣という気持ちを伝えるために、お金を使うといい日です！真心が伝わるだけでなく、これまでよりも大きなお金と繋がるための人脈が生まれる可能性大。また、自分への小さなご褒美も、さらなる金運UPの後押しに。



ラッキーアイテム：ポラロイド



ラッキーカラー：ブルーグレイ

【11位】射手座 総合運：★☆☆☆☆

今日のあなたは、人に対してとても優しくなれるはず。見返りなどを求めず、親切にしたり、温かい言葉をかけたりしてください。そんなコミュニケーションを重ねるうちに、あなた自身の不安や心配事が消えていくでしょう。



恋愛運

出会っても連絡先の交換までに時間がかかったり、恋の相手との会話が堂々巡りになったりと、進展がスローな1日。「このペースを楽しもう」と思ってみると、あなたが本来持っている魅力が前面に出て、輝きが増していきます！



金運

予定よりも高い買い物をしてしまったり、投資などで予想が外れたりする可能性大。今日は、できるだけお金を使わないようにするといいでしょう。｢どうしても今日買う必要があるわけではない｣と、考えてみるとよさそう。



ラッキーアイテム：カットソー



ラッキーカラー：ベージュ