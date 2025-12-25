最年少にして女性初のIOC会長。オリンピックのレジェンドが就任して真っ先にやったこと

2026年2月6日に開幕するミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック。

カーリングの日本女子代表がノルウェーを破ってオリンピック出場の切符を手に入れ、スノーボード、スピードスケートと多くの選手たちが出場を目指し戦っている。

今回のオリンピックは、2013年から12年ものあいだIOC（国際オリンピック委員会）の会長をつとめたバッハ氏から、最年少で女性として、そしてアフリカ出身者としてはじめてカースティ・コベントリー氏が会長を引き継いだ。

コベントリー氏はジンバブエ出身で2000年から5回のオリンピックに出場し、背泳ぎ個人メドレーで7つのメドルを獲得しているレジェンドだ。

そのコベントリー氏はどのような人なのか、どんなキャリアを持っているのか。就任してから2週間ほどのときに開催されたプレス・カンファレンスにFRaUweb編集長の新町真弓も参加した。前編では、身近なところに出産もキャリアも諦めなかった女性たちの存在や、自信のキャリアの積み重ね方をお届けした。後編では、5回のオリンピック出場を果たしたコベントリー氏が体感したオリンピックの意味や、彼女がIOC会長として初めてやったこと、そのコミュニケーション術について伝える。

オリンピックが一つにしたもの

――オリンピックというものについて聞かせてください。5つのオリンピックで素晴らしい活躍をされたことで、ジンバブエ共和国にとっても、コベントリーさん本人にとっても、国が一つになるという実感を得たと思います。今会長になって、オリンピックが与える影響をどのように感じましたか。何度も旗手を務められて、それをどう感じられたか、そして今会長になって何をしたいかを教えてください。

コベントリー氏（以下、コベントリー）「振り返ってみますと、自分のキャリアの中での思い出は、2004年のジンバブエですね。最初にアテネ大会でメダリストになってから帰国した時、何十万人の人々が空港に来てくれたんですね。飛行機を降りてから、もう会場に直で連れて行かれまして、そしてさまざまなお祝いをしてもらいました。

帰国し、家に帰ったら、ありがとう、ありがとう、誇りに思わせてくれてありがとうということを、口々に言ってもらったのをよく覚えています。これが私にとっては最も優れた素晴らしい記憶です。

なぜかというと、人々が気持ちを一つに合わせることが、このオリンピックでメダルを取ることによって可能になったからです。その時のジンバブエというのは非常に分裂が激しい状態にありました。ですからスポーツで、特に水泳という競技で、そしてまた若い女の子が、紛争を超えて国を一つにすることができたというのが本当に素晴らしい気持ちがしました。

その時も感じたんですけれども、9歳の時に見た夢が、これほど大きな国に対する影響を与えていたというのは、後になってもっとよく理解ができるようになったことです。スポーツをすることで、コミュニティやもっと大きな地域での人々をひとつにすることができるということを実感しました。

そしてまた、IOCの責任として、我々がインスピレーションを若い次の世代にもずっと与え続け、アスリートが自分の夢に到達することができるプラットフォームを使って、多くの人々にインスピレーションを与えることができる舞台をもっと続ける必要があると思いました」

若い女性だと真剣に取り合ってもらえなかった

――あなたは女性として、オリンピック選手としても、そして政治的なリーダーとして成功を収めてきました。一番大きかった課題は何で、どのように克服してきましたか。

コベントリー「最大の課題ということになりますと、スポーツというより政治の世界です。もちろん国によって状況が異なるわけですが、若手の女性が部屋に入ってくると、なかなか真剣に取り合ってもらえないということがあります。でもそれを失礼に感じてはいけない。もちろん時々は失礼と思ってしまうことはあるんですが、そういうふうに捉えない。それよりも自分を証明していく。自分には能力があるんだということを見せていく。難しい質問にもきちんと回答ができる。そして男性と同じことが自分にもできるということを証明していくことに尽きると思うんですね。そしてそれを権威を持ったやり方でやるということが重要だと思います。

自分の能力を証明することができれば、変化はスピーディーに起きてきます。私に対する見方がすごく早く変わりました。経営にも男性の方からたくさんリスペクトしてもらえるようになりましたし、共にいろいろなことを連携して進めることも可能になりました。最初の第一歩、デビューした時にはそのあたりが課題になるのかなというふうに思っています」

――今の質問にも重なりますが、以前のインタビューでもコミュニケーションがキーであるとおっしゃっていました。その鍵となるコミュニケーションにおいて具体的に意識されていること、そして女性として男性の多い現場の中で、やり抜いてきた具体的なエピソードがありましたらお伺いしたいです。

コベントリー「コミュニケーションは本当に重要です。お互いをより良く知ること、そして共通点を探し出していくことというのは、ジェンダーに関わらず、大切なこと。文化、背景、私たちはみんな異なっていて、その違いを認め合っていくということが非常に重要になります。人間として私たちは多様な生き物です。そしてそれによってもっと強くなれると私は思っています。

しかし、お互いをよく理解するためには、心を開きあわなくてはならない。そして、文化的なニュアンスの違いに関しても、理解しなくてはなりません。たとえば、政治的な議論をしなくてはいけない時、もしくはさまざまな世界のスポーツリーダーとコミュニケーションをとらなくてはいけない時、やはり文化的には理解することに時間をかけたいと思っています。

この文化では、どういう風にすればリスペクトを持っているということが表現できるのか、どういう挨拶が一番適しているのか、年長者にはどう接するべきなのか。小さなことなんですけれど、大事だと思うんです。相手の反応が違ってくると思います。やはり最初から相手への敬意をきちんと示すことが大切だと思います。そのうえで、オープンに話し合う準備ができていれば、コミュニケーションは大きく変わってきます。そうした姿勢があれば、より良い対話を継続していけると感じています」

得意でないことにも挑戦して成長し続ける

――ジンバブエでアスリートとして出発され、政治家にもなり、それから初代の、アフリカ初で女性初のIOC会長になれたという素晴らしい経歴をお持ちです。それぞれ節目があったと思うんですけれども、スポーツは何を意味されるでしょうか。そして将来は続けて何を特にやっていきたいと考えていらっしゃるでしょうか。

コベントリー「異なる、いわゆるマイルストーンというものがあったと思いますね。特に9歳の時とか、19歳の時とか、オリンピック選手だった時とか、メダルを受け取った瞬間とか。さまざまなチャンスを私は与えられてきました。そうして前に進むにつれ、そこで得るものがあり、それをまた自分のものとして蓄え、また前にすすみました。

自分の国の中でのアスリートの連盟の仕事があり、それから大事な仕事があり、ひとつひとつ積み上げてきました。それぞれの役割、機会を得られて、その機会を捉えたことで得られるものがある。逆にそのような機会をどうやって使うか、自分が持っているものをさらにどう強化するか、そのために今どう表現したらいいのか……。やはり能力、自分がいろんなことをやれる力をつけていき、積み上げる能力を高めていくことで結果を出す。確信を持てるようになるということなんだと思います。アスリートとしてはどんどん練習すると弱点に突き当たる。そしてそれを克服するためにまた練習するということです。

例えば政治でいえば、私にはやはり7年前、弱さ、弱点があったと思います。大臣職を受け入れることで国の中、それから大陸の中、世界の中での政治の場における学ぶことがたくさんありました。そしてこれによってさまざまな能力をつける必要があった。つまり自分をトレーニングしたということです。それによって今までできると思っていなかったことが一つずつ可能になってきた。それが今の会長職にも大きく生きると思っています。ですからコンスタントな改善が大切ということです」

分断と戦争のある今できること

――先ほど、国が分断しているときに、オリンピックによって国が一つになる体験をしたとおっしゃいました。オリンピックでは政治的メッセージをしないというのは分かっていますが、分断と戦争がある今の世界で何ができるだろうと思われますか。

コベントリー「パリ大会、皆さん見ていただきましたよね。もしパリにいらしていただいていたら、もう素晴らしい雰囲気だったんです。考えてみると、例えば選手村は206の国と地域からの選手が集まって、そこで一緒に暮らしているんです。一緒に暮らして、一緒に練習して、そして競技にも出ている。ものすごくストレスがかかる環境ですよね。それでもみんな仲良くリスペクトを持って共存することができたんです。

それはなぜかというと、その理由の一つとして、やはりお互いがオリンピックに出るためにどれほどの練習を重ねる必要があったかということをよくわかっているからなんですね。これこそがオリンピックムーブメント、オリンピックにおいて非常に特別なことだと思います。オリンピックが終わった後も、本国にそのような価値観を持ち帰り、お手本となり続けることが非常に大切です。IOC、そしてオリンピックムーブメントというのは、今日の世界できちっと関連性を持ち続けなくてはならない。分断されている世界だからこそ、影響力を持ち続けなくてはなりません。

お互いをリスペクトし、インスピレーションを与え合い、そして対立している国があっても、選手は人間として一緒に謙虚に協議をすることができる。それを見せられるのがオリンピックだと思います。お互いを理解できている。人間として理解し合えている。こういうメッセージというのは、やはり特に今日の世界では重要なメッセージになると思います」

会長になって最初にやったこと

――2つ質問です。まず一つ目は、会長に就任されてから最初のアクションは何でしょうか。あと朝食は何を召し上がるんでしょうか。

コベントリー「まず就任後やりたかったことというのは、メンバーからの話を聞くということでした。6月24日に引き継ぎがあったすぐ直後にフォーラムを開きまして、すべてのIOC委員、理事に、オリンピックミュージアムに来てもらい、そこでずっと一日話を聞きました。そして各理事から個人としてのサクセスを達成するには何をするべきか、そして個人のサクセスをチームとしてつなぎ合わせて、何ができるかという話し合いをしました。

本当に素晴らしい会合となりまして、メンバーも楽しんでくれたようです。そしていろんなアイディアを作り上げることができました。我々はステークホルダーとして、非常にポジティブな雰囲気の中で，彼らとスタートすることができました。

2つ目の質問ですね。朝食の中身なんですけれども、朝食を食べたくないと感じる日もありまして……。水泳競泳選手だった時には本当に朝が早かった時も多かったんです。それでもできるだけ長く寝ていたいから、もういらないということもありました。今は1歳にならない子供がいて、なるべく寝ていたいということが多いのもご理解いただけるのではないでしょうか。ですからシリアルとかナッツとか、そういうものを食べることが多いです。ヨーグルトとフルーツとナッツが好きなんですよね」

――非常に長い素晴らしいキャリアをアスリートとして続けてこられましたけれども、そのキャリアの中で一番ハードな決定は何だったでしょうか。そして、その決定に関して、自分がどういう人間だということを実感したでしょうか。

コベントリー「私がアスリートとして学んだレッスンの一番大事なことは、転んだ時、つまずいた時どうするかということです。

例えばロンドンオリンピックのとき、きっと輝かしい大会になると思っていたのに、怪我で病院に運ばれる羽目になり、そして、もうロンドンには行けないよと言われました。

その後は肺炎になって、また病院に担ぎ込まれることになりました。倒れて自分の夢は叶わないけれど、それからまた立ち上がることを考えました。結局、ロンドンには行けないと言われながら、あの時は行きました。そして、最も楽しかった大会だったんですよね。プレッシャーが全然なかったからですね。大きな結果は出せないと分かっていたので、それでプレッシャーが逆になくて、一番楽しい大会でした。

自分が困難に陥った時、そしてうまく自分が思ったとおりに運ばない時に、自分に対しての理解が本当に深まりますね。自分がどういう特質を培うか、発揮するかということです。それを会長としての機関に生かしたいと考えています」

リーダー・母のプレッシャーとの付き合い方

――リーダーとして、そして母として非常に多忙な日々、かなりハイプレッシャーの日々を送られているのかなと思うんですけれど、その中でご自身のメンタルヘルスだったり、ウェルネスをケアするために何かされていることだったり、習慣があれば教えていただきたいです。

コベントリー「長いお散歩をしたり、たくさんエクササイズをしているとお答えしたいところなんですが、それはちょっとウソになっちゃいますね（笑）。いまのところはできるだけ睡眠を取ろうとしています。（インタビュー当時）まだ生まれて半年少しの子供がいます。あと数ヵ月経てば朝まで寝てくれるだろうと、その日を楽しみにしています。

そうなれば、朝早く起きて、ジムに行ってから仕事に行くという生活もできると思うのですが……。今この段階では、自分の時間として、1日の最後に、ちょっとゆっくりした時間を数分間過ごす、そして家族との時間を大切にしています。そういう時間を通してリフレッシュしています。

昨夜、UNOというカードゲーム、東京大会の時にもらったものなんですけれど、これが見つかったんです。ホテルに戻って、6歳の子供とUNOを1時間やりました。寝るまでそういう遊びをしていたんですが、すごく楽しかったです。そういう時間というのが非常に重要だと思います。

他のことを考えない頭を空っぽにして、子供だけと集中して時間を過ごす時間を大事にしています」

――一番好きなものを教えてください。一番好きな時間、一番好きな場所、一番好きな歌、笑顔にしてくれるものとは何ですか。

コベントリー「そうですね。私、朝方人間ではないのですが、ただここ数週間は、やっぱり娘が起きる時ですね。小さい方の子供が先に独り言を言うんですけれども、本当にそれが可愛いなと胸がいっぱいになります。

そして上の子は『ママ、ママ！』と大声で呼び始める。『起きたんだな』ということがわかります。その時にベッドの上で一緒に時間を過ごします。それが今、私にとって特別な瞬間と言える時です。

一番好きな歌。だいたい音楽は大好きです。僕の今どれが好きというのはないんですが、皆さんの方から逆に何かおすすめがあればぜひ教えていただきたいと思います。そして一番好きな場所は、ジンバブエの国立公園です。ワンゲもしくはモノプールにあるんですけれど、本当に特別な場所なんです。自然に帰れるとても静かな場所であると。そんなに華美な公園ではないんですけど、私にとっては特別な場所です。私の家族にとっても特別な場所となっています」

◇カンファレンスを通して見えてきたのは、コベントリー氏が「女性だから会長になった」のではなく、「女性でもあるコベントリー氏という人物が選ばれた」ということの納得できる理由だ。オリンピックのレジェンドでありながら、1対1のコミュニケーションを重視し、その相手を知ろうとする姿勢、相手を尊重する姿勢が伝わってくる。そして最初失礼だなと思うことがあっても、それをなじったり責めたりするのではなく、冷静になり、相手を納得させるべく自分の能力をきちんと伝えているのだ。多くの女性たちをエンパワメントする、ロールモデルとなる存在だろう。

そしてもうひとつわかったのは、国際オリンピック委員会には出産か仕事かと選択を迫る環境に置いてはならないという共通認識があるということだ。だからこそ、女性であり、1歳に満たない子供のいる氏が公平に選ばられたと言えるのではないだろうか。

日本では将棋の世界でも出産かキャリアかを諦めなければならない可能性があることも問題視されている。そして選択的夫婦別姓は許されず、働くにはまるでプライベートを諦めなければならないかのような言葉が流行語の大賞となっている。「子供といる時間を大切にしたい」と語る女性が、世界的機関のリーダーに選ばれるのは、とても素晴らしいことではないのだろうか。オリンピックを通じて「女性活躍」の意味を改めて考えたい。

構成・文／新町真弓（FRaUweb）

