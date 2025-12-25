ドラゴンズの契約更改。選手もマスコットも年俸大幅アップです！

【写真を見る】中日･上林誠知選手（30）2850万円アップの推定4600万円でサイン！サンタ姿のドアラも契約更改｢食パン90g増｣の年俸アップに終始ごきげん

ドラゴンズに移籍して2年目の上林誠知選手。今シーズンは134試合に出場し、チーム2番目の17ホームランをマークするなど、主軸として活躍。さらに、リーグ2位となる27盗塁をマークしました。



きょう25日に契約を更改し、来シーズンの年俸は2850万円アップの推定4600万円でサインです。

（中日ドラゴンズ・上林誠知選手）

「ことしは自分の中でも、野球人生の分岐点だとは思っていたので、その年に復活することができて、うれしく思います」

ドアラも契約更改 年俸は“食パン”

一方、サンタクロースの姿で契約更改に臨んだ、球団マスコットキャラクター・ドアラ。来シーズン球団90周年ということもあり、年俸の食パンは530グラムから90グラムアップの620グラムでサイン！



（ドアラ フリップに書き込み）

「今年は休まずできたので、評価されたと思う」



増えた分の食パンは体に投資していきたいと、終始ご機嫌なドアラでした。