現行CLA最後の限定モデル

メルセデス・ベンツ日本は、CLAクーペおよびCLAシューティングブレークの特別仕様車『メルセデスAMG CLA45 S 4マチック+ファイナルエディション』、『メルセデスAMG CLA45 S 4マチック+シューティングブレーク・ファイナルエディション』を発売した。

【画像】CLA45 S ファイナルエディションのディテールと欧州で発表された新型CLA 全53枚

本モデルは現行モデルの集大成として位置づけられ、とりわけCLAシューティングブレークとしては最初で最後の限定車となる。



メルセデスAMG『CLA45 S クーペ / シューティングブレーク』の特別仕様車『ファイナルエディション』。 メルセデス・ベンツ日本

販売台数はクーペが100台、シューティングブレークが30台の全国合計130台で、今回メルセデス・ベンツ日本初となる『オンラインショールーム限定モデル』を設定、限定色のナイトブラック（ソリッド）を採用した13台（クーペ10台、シューティングレーク3台）は、ウェブ上でのみ予約が可能である。

価格は『メルセデスAMG CLA45 S 4マチック+ファイナルエディション』が1177万円、『メルセデスAMG CLA45 S 4マチック+シューティングブレーク・ファイナルエディション』が1174万円となり、納車は2025年12月下旬以降を予定している。

ブラック＆イエローの印象的なデザイン

本限定モデルのエクステリアには、『ナイトブラック（ソリッド）』と『マヌファクトゥーア・マウンテングレーマグノ（マット）（31万5000円高）』の2色が用意された。

随所にブラックとイエローのアクセントが施されており、『専用デカール』や『19インチAMG鍛造アルミホイール』、『AMGナイトパッケージ』、『AMGエクステリアナイトパッケージII』、『AMGブラックブレーキ・キャリパー』などが特別感を演出している。



メルセデスAMG『CLA45 S クーペ / シューティングブレーク』の特別仕様車『ファイナルエディション』。 メルセデス・ベンツ日本

また、『AMGエアロダイナミクスパッケージ』と『AMGエアロダイナミクスパッケージ・プラス（クーペのみ）』などのエアロパーツが追加され、通常は有償オプションの『パノラミックスライディングルーフ』も標準装備となる。

インテリアには限定装備の『レザー・アルティコ/マイクロカット・ブラック（イエローステッチ）』、『AMGパフォーマンスステアリング（ナッパレザー/マイクロカット）』、『ファイナルエディション専用AMGアルミニウムインテリア』、『ファイナルエディション専用バッジ（センターコンソール）』、『ファイナルエディション専用フロアマット』、『イエローイルミネーテッドステップカバー』を採用し、エクステリアとコーディネイトされている。

また、通常モデルでは有償オプションの『AMGパフォーマンスシート』も標準で装備される。

パワートレインと機能装備

パワートレインは、ベースモデル同様に『M139』型2.0L直列4気筒ターボエンジンを搭載、最高出力421ps、最大トルク51kg-mを発揮する。

そのほか機能装備では、有償オプションの『AMGライドコントロール・サスペンション』、『マルチコントロールシートバック（運転席・助手席）』、『ブランドロゴプロジェクターライト』を装備し、快適性とスポーツ志向の走りを妥協なく追求した。



メルセデスAMG『CLA45 S クーペ / シューティングブレーク』の特別仕様車『ファイナルエディション』。 メルセデス・ベンツ日本