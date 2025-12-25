楽天の岸孝之投手（41）が24日に生放送されたニッポン放送「第51回ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」（24日正午〜25日正午）にゲスト出演。「投げたがり」だと明かした。

お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（53）と富澤たけし（51）が24時間にわたって番組パーソナリティーを務めた同番組。

岸は、大の楽天ファンでもある伊達から今季チームで3人しかいなかった完投を記録していることについて聞かれ、さらに富澤から40歳を過ぎて何か体に変化はあったかについても問われると「あんまり変わらないですね。35（歳）ぐらいからずっと変わらず来ている感じはします」とまずは回答。筋肉痛にはなるのか？という質問には「なります。1週間かけて良くなってくみたいな感じになります。できたら中6日が（いい）」と答えた。

伊達に「結構長い回まで投げるじゃないですか。3回、4回じゃ代わらないですもんね」とイニングイーターであることを指摘されると「あの…。投げたがり…なんですよね」と苦笑い。

伊達が大笑いすると、岸は「面倒くさいと思いますよ。監督、コーチからしたら“面倒くせぇな”って思われるかもしれないですけど」とさらに苦笑いの程度を増した。

伊達が「言われるんですか？“そろそろ代えるか？”って。断る？」と聞くと、岸は「顔に…出ちゃう」と少し恥ずかしそうにポツリ。

伊達が「監督が聞きに行けない状況にさせてるんですね」と問うと、岸は「してるんですかねぇ…」とさらに苦笑いだった。