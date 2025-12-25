新年特別！LILY BROWNのスペシャルセットアイテムが登場

2026年1月1日（木）0:00より、LILY BROWNのオフィシャルオンラインストアと直営店舗で新年特別企画がスタート！過去に好評だったボウタイリボン付きニットセットアップや、特別仕様のボンディングフーディーセットアップが新登場します。どちらも洗練されたデザインで、日常使いはもちろん、特別な日にもぴったりなアイテム。ぜひ、この機会にLILY BROWNのスペシャルセットアイテムをゲットして♡

新年限定！LILY BROWNのスペシャルセットアップ

価格：11,000円（税込）

LILY BROWNが贈る新年特別企画で、2つのスペシャルセットアップが登場！

「ボウタイリボンニットセットアップ」は、昨年好評だったデザインが進化し、今年らしいモード感と女性らしさが絶妙なバランスで表現されています。

ボリューム袖やフィット＆フレアのスカートが、スタイルアップを助けるアイテム。カラーはMOC、GRY、NVYから選べ、どれも日常から特別なシーンまで幅広く活躍します♪

しまむら×ファイテン×カラダファクトリー！「活き活きラボ」コラボ商品登場

レイヤードデザインのボンディングフーディーセットアップ

ボンディングフーディーセットアップ

価格：14,960円（税込）

さらに進化した「ボンディングフーディーセットアップ」は、フーディーとレイヤードパンツがセットになった特別仕様！ハリのあるボンディング素材は、春先まで長く活躍できるアイテム。

丸みのあるコンパクト丈のフーディーと、脚長効果が期待できるフレアシルエットのパンツが、カジュアルさと女性らしさを絶妙にミックス。

胸元のラメ刺繍で、華やかさもプラスされた万能セットアップです♡

オンラインと店舗での販売！新年を華やかに彩るアイテム

LILY BROWNの新年特別セットアイテムは、2026年1月1日からオンラインと全国の直営店舗で発売開始！

オフィシャルオンラインストア、MASH STORE、USAGI ONLINEなど、便利なオンラインショップでも購入可能です。

実店舗でも、各店舗の初売日から手に入れることができるので、ぜひお近くの店舗に足を運んでみてください。新年を華やかに彩るアイテムを手に入れて、素敵なスタートを切りましょう♡

LILY BROWNの新年限定セットアイテムで華やかなスタートを

LILY BROWNの新年限定セットアイテムで、2026年を華やかにスタート！ボウタイリボンニットセットアップやボンディングフーディーセットアップなど、どれも魅力的なアイテムです。

オンラインでも直営店舗でも購入できるので、好みに合わせてお買い物を楽しんでくださいね。新年のスペシャルアイテムを手に入れて、心も体も新たな気持ちで迎えましょう♡