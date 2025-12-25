¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤¬¸«¤¿ÆüËÜ¥×¥íÌîµå¡¡ÉñÂæÎ¢¤«¤éÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ëNPB¤ÎÆÈ¼«À¡¡¡ÖÂçÀïÁ°Ìë¤Î¥Ù¡¼¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×Ãø¼Ô¤¬´Ø·¸¼ÔÄ¾·â
¡¡º£Ç¯¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÆüËÜ¿Í£³Áª¼ê¤ÎÂç³èÌö¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤âº²¤ÎÏ¢Åê¤ÇMVP¤Ëµ±¤¤¤¿»³ËÜÍ³¿¤Ï¥¢¥á¥ê¥«Ãæ¤ËÀä»¿¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤ÆÍèÇ¯¡¢¿·¤¿¤ËÂ¼¾å½¡Î´¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¤é¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤ò¤Ï¤¸¤áÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤òÇÓ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¥×¥íÌîµå¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÌÜ¤Ë¤É¤¦±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡11·î¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¡ÖIn the Japanese Ballpark: Behind the Scenes of Nippon Professional Baseball¡×¡ÊÌõ¡áÆüËÜ¤Îµå¾ì¤Ç¡ØÆüËÜ¥×¥íÌîµå¤ÎÉñÂæÎ¢¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¤È¤¤¤¦½ñÀÒ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎËÜ¤ÎÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢Áª¼ê¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¿¨¤ì¤º¤ËÆüËÜ¥×¥íÌîµå¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£´Ø·¸¼Ô£²£¶¿Í¤Ø¤Î¼èºà¤òÄÌ¤·¤ÆàÆüËÜ¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤Ìîµåá¤òÃúÇ«¤Ë±Ñ¸ì¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼èºàÂÐ¾Ý¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í£±£°Ì¾¡¢ÆüËÜ¿Í£±£¶Ì¾¡£ÆÉ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤À¡£
¡¡ÆâÍÆ¤Ï£µ¤Ä¤ÎÊ¬Ìî¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¾å¡ÊÁª¼ê¡¢´ÆÆÄ¡¢¿³È½¤Ê¤É¡Ë¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡¢±þ±çÃÄ¡¢Çä¤ê»Ò¤Ê¤É¡Ë¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡Ê¥Ç¡¼¥¿¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢ÄÌÌõ¤Ê¤É¡Ë¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¡ÊGM¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¡Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ê¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ÂåÍý¿Í¤Ê¤É¡Ë¡£Èó¾ï¤ËÇ»¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÊ¸¾Ï¤ÏÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢±Ñ¸ì¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Êý¤¬Ä©Àï¤·¤Æ¤â¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£
¡¡Ãø¼Ô¤ÎRobert K. Fitts»á¡Ê°Ê²¼¡¢¥Õ¥£¥Ã¥Ä¡Ë¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤â°é¤Á¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÏÃ¤»¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÌîµå»Ë¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë¾Ü¤·¤¤¡£Èà¤Ï¿·ºî¤ò´Þ¤á¤ÆÆüËÜ¤ÈÌîµå¤ò·ë¤Ö½ñÀÒ¤ò11ºý¤â¼¹É®¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÉ®¼Ô¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¡¢ÆüËÜ¥×¥íÌîµåÁðÁÏ´ü¤ÎÆüÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤¬¾Ü¤·¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖBanzai Babe Ruth¡×¡£Ìîµå¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åö»þ¤ÎÀ¯¼£ÅªÉ÷ÅÚ¤Ë¤â¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤¬½ñ¤¤¤¿Ãæ¤ÇÍ£°ìÏÂÌõ¤µ¤ì¤¿½ñÀÒ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖÂçÀïÁ°Ìë¤Î¥Ù¡¼¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¡£µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤·æºî¤Ç¤¹¡£
¡¡¿·ºî¤Ï¡¢¤³¤Î·æºî¤ò¤â¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼¹É®¤Ë»ê¤Ã¤¿¥¥Ã¥«¥±¤Ï¡¢2Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Î²Æ¡£ÍèÆü¤·¤ÆMazda Zoom Zoom¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç»î¹ç´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±»á¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¥Ó¡¼¥ëÃ®¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇä¤ê»Ò¤µ¤ó¤òÈ¯¸«¡£¡Ö½ë¤¯¤ÆÂçÊÑ¤½¤¦¡ª¤¢¤ÎÃ®¡¢²¿¥¥í¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡©¤ªµëÎÁµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤Ð¤ß¤ó¤Ê´î¤Ö¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡×¤È¤Î»×¤¤¤¬Æ¬¤ò½ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Î±þ±ç¸÷·Ê¤Ë¤â¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÆüËÜ¤ÎÌîµå¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌîµå¤È°Û¤Ê¤ëÂ¦ÌÌ¤¬Â¿¤¤¡£¥¢¥á¥ê¥«Ãæ¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤ËÆüËÜ¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÉôÊ¬¤ò¾Ò²ð¤Ç¤¤¿¤é´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¡×¡£
¡¡¤½¤¦¤Ò¤é¤á¤¤¤¿¥Õ¥£¥Ã¥Ä»á¤Ï2023Ç¯Ëö¤«¤éÈ¾Ç¯¤Û¤É¤ò¤«¤±¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î¼èºà¤ò´º¹Ô¡£¼èºàÂÐ¾Ý¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò´õË¾¤·¤¿¿ÍÊª¤¬Ê£¿ô¤ª¤ê¡¢É®¼Ô¤ÏÄÌÌõ¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄÌÌõ¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇ¹â¤Îµ¡²ñ¡££·¿Í¤Î¼èºà¸½¾ì¤ÇÄÌÌõ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾ðÊó¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¥²¥Ã¥È¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿·¤·¤¤´Ø·¸¤â¤Ç¤¤¿¡£ÄÌÌõ¥¹¥¥ë¤òËá¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡É®¼Ô¤ÏÂç³Ø¤Ç¹Ö»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢³ØÀ¸¤Ë¤³¤ÎËÜ¤ò´«¤á¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¾å¤Ë¡¢£²£¶¿Í¤Î·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÌîµå´Ø·¸¼Ô¤Î¿¦¶È¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢½¢¿¦³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¼ç¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¸Ä¿Í¤Ç¤Î¹ØÆþ¤Ï¾¯¤·Æñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Á´¹ñ¤ÎÂç³Ø¤Ë£±ºý¤º¤Ä¤Ç¤âÇÛ²Í¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤¤¤ä¡¢Âç³Ø¤Î¿Þ½ñ´Û¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ø¤Î¿Þ½ñ´Û¤Ë¤â¤¼¤Ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡¢¡¥È¥ì¥Ð¡¼¡¦¥ì¥¤¥Á¥å¥é¡¡1975Ç¯6·îÀ¸¤Þ¤ì¡£¥«¥Ê¥À¡¦¥Þ¥Ë¥È¥Ð½£½Ð¿È¡£´ØÀ¾¤ÎÂç³Ø¤Ç±Ñ¸ì¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¡£1998Ç¯¤Ë½éÍèÆü¡¢²Æì¤Ë11Ç¯ºß½»¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ë£±Ç¯ºß½»¤·¤¿¡£Ê¼¸Ë¤Ë¤Ï2011Ç¯¤«¤éºß½»¡£ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤¬¹â¤¸¤Æ¡¢±Ñ¸ì¥µ¥¤¥È¡ÖHanshin Tigers English News¡×¤Çºå¿À¾ðÊó¤òÇÛ¿®Ãæ¡£