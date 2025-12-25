森をのぞむサウナとウィスキングでととのう真冬の極上体験！星野温泉 トンボの湯で「トンボのサウナDAY＆サウナWEEK」開催
自然と文化を愛する人が集う「軽井沢星野エリア」の「星野温泉 トンボの湯(以下、トンボの湯)」では、2026年1月22日(木)〜31日(土)の期間、冬の軽井沢で心身をリフレッシュするサウナイベント「トンボのサウナDAY＆サウナWEEK」を開催する。
【写真】森をのぞむトンボの湯のサウナ
1月22日(木)〜24日(土)の「サウナDAY」はトンボの湯を貸し切り、源泉かけ流しの温泉、ヒノキの香るサウナに加え、テントサウナでのグループ形式のウィスキング(※1)や、サウナドリンク「森林ソーダ」を提供。1月24日(土)は「サウナ大好き芸人」マグ万平さんを招いたトークショーも行われる。1月24日(土)16時〜31日(土)までの「サウナWEEK」では特設の外気浴スペースが登場し、この期間限定の特別アメニティも登場する。
※1：白樺などの枝葉を束ねたウィスクを体に当てたり叩いたりする、心身を深くリラックスさせる伝統的な施術
■背景
トンボの湯のサウナは、隣接する国設「野鳥の森」の湧き水を使用した水風呂と、森を眺めながら過ごせる外気浴スペースが特徴。この魅力が最も引き立つ冬にぜひ体感してほしい、という思いから社内のサウナ愛好者が企画した。2024年実施され反響の大きかったグループ形式のウィスキングは、2025年も日本初のテントサウナ専門ブランド「Sauna Camp.」とウィスキング集団「しらかばスポーツ」が提供する。
■【特徴1】自然と調和する森をのぞむサウナ
源泉かけ流しのトンボの湯は、1915年に開湯した「星野温泉」の日帰り温泉施設。併設するサウナにはジャズのBGMが流れ、20分ごとにオートロウリュが行われている。80度〜90度のサウナのあとに利用できる湧き水の水風呂と、新鮮な空気の外気浴に定評がある。
■【特徴2】男女一緒に楽しめる、ウィスキング集団「しらかばスポーツ」による施術
サウナDAYの3日間は、トンボの湯の中央にテントサウナを設置。男女それぞれの浴室からアクセス可能で、友人や家族とともに、ヨーロッパで古くから親しまれている「ウィスキング」をグループ形式で体験できる。白樺などの植物の枝を束ねた「ウィスク」を使い、体を叩き、または押し当てて全身をムラなく温める施術は、ウィスキング集団「しらかばスポーツ」のマイスターにより行われる。
■【特徴3】体の内側からもととのう、森を感じる森林ソーダ
サウナの合間には、軽井沢の森を感じて味わう、さわやかなスペシャルドリンク「森林ソーダ」を用意。5種の木(カラマツ・アカマツ・モミ・アブラチャン・ヒノキ)から抽出された香りに包まれて、心身ともにととのう。
■【スペシャル企画】1月24日(土)マグ万平さんによるウィスキング＆トークショー
「サウナ大好き芸人」として活躍するかたわら、ウィスキング集団「しらかばスポーツ」の一員でもあるマグ万平さん。サウナDAY3日目の1月24日(土)は、マグ万平さんによるグループウィスキングやサウナにまつわる豆知識をユーモアを交えたトークショーで披露。
■【スペシャル企画】1月24日(土)〜31日(土)特設の外気浴スペース
サウナWEEK限定で森を眺めながらゆっくりと過ごせる「外気浴スペース」が登場。露天風呂から続く広い池のエリアに、ゆったり寝そべることができるチェアが置かれ、氷点下になるこの時期ならではの、心地よい外気浴が体験できる。
■【監修】Sauna Camp.
日本初のテントサウナ専門ブランド。サウナから自然の水風呂にダイブする気持ちよさを日々伝えている。音楽フェスから真冬のラフティング会場まで、あらゆるアウトドアフィールドにサウナを出現。テントサウナブランド「MORZH」の日本正規代理店。
■【監修】ウィスキング集団「しらかばスポーツ」
日本初のウィスキング集団。「日本でウィスキングを文化にする」を合言葉に、ウィスキングを日本に正しく広め、定着させる活動を行っている。ウィスクの販売や温浴施設へのプログラム導入支援、人材育成など、多岐にわたり取り組む。
■「トンボのサウナDAY」概要
実施日：2026年1月22日(木)〜24日(土)※1月24日(土)はマグ万平さんが来館
時間：11時〜、13時〜、15時〜 ※1月24日(土)は11時〜のみ
予約：2025年12月15日(月)〜、軽井沢星野エリア公式サイトより
料金：1人5000円※中学生以上から利用可
含まれるもの：入浴料、タオルセット、ウィスキング体験※水着持参、着用
場所：星野温泉 トンボの湯
定員：各回男女それぞれ10人
【スペシャル企画】1月24日(土)スケジュール
・11時〜13時 トンボのサウナDAY テントサウナでのグループウィスキングを体験
・13時30分〜14時30分 「サウナ大好き芸人」マグ万平さんトークショー
■「トンボのサウナWEEK」概要
実施日：2026年1月24日(土)16時〜31日(土)営業終了まで
時間：終日※1月24日(土)は通常営業開始の16時〜
予約：不要
料金：大人1350円、子ども800円
含まれるもの：入浴料、サウナWEEK特別アメニティ
場所：星野温泉 トンボの湯
定員：なし
■星野温泉 トンボの湯について
1915年に開湯し、与謝野晶子や北原白秋など文人墨客から愛された源泉かけ流しの日帰り湯。古くから美肌の湯と呼ばれている。
所在地：長野県軽井沢町星野
電話：0267-44-3580
営業時間：10時〜22時(21時15分最終受付)
料金：【4〜11月、年末年始(12月29日〜2026年1月3日)】大人1550円、子ども1050円／【12〜3月】大人1350円、子ども800円
アクセス：JR北陸新幹線軽井沢駅から車で約15分
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
