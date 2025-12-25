秋田地方気象台は「暴風雪と高波および大雪に関する秋田県気象情報」を午後4時28分に発表しました。



沿岸では、強い冬型の気圧配置の影響により、大荒れや大しけとなる見込みです。



26日明け方から夜遅くにかけて、暴風雪や高波に警戒してください。



また、秋田県では、大雪や竜巻などの激しい突風、落雷、ひょうに注意してください。



低気圧が千島近海を発達しながら北北東へ進んでいます。





この低気圧は26日にはオホーツク海へ進み、27日にかけて日本付近は強い冬型の気圧配置となる見込みです。東北地方の上空約5,500メートルには氷点下36度以下の寒気が流れ込むでしょう。このため、沿岸では、雪を伴った北よりのち西よりの暴風となり、海上では大しけとなる見込みです。また、秋田県では上空の寒気の影響で大気の状態が非常に不安定となり、積乱雲が発達して雷の発生する所があるでしょう。大雪となる所もある見込みです。［風の予想］26日に予想される最大瞬間風速は、沿岸で30メートル、内陸で25メートルです。［波の予想］26日に予想される波の高さは6メートルです。［雪の予想］25日午後6時から26日午後6時までに予想される24時間降雪量は、多い所で、沿岸の山沿いで30センチ、沿岸の平野部で15センチ、内陸の山沿いで40センチ、内陸の平野部で20センチです。その後、26日午後6時から27日午後6時までに予想される24時間降雪量は、多い所で、平野部で10センチ、山沿いで20センチです。［防災事項］沿岸では26日明け方から夜遅くにかけて、暴風雪による建物への被害、ふぶきや吹きだまりによる交通障害に警戒してください。沿岸の海上では、26日朝から夜遅くにかけて、高波による船舶や沿岸施設への被害に警戒してください。秋田県では、26日明け方から夕方にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。また、26日昼過ぎから27日にかけて、大雪による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設等への被害、電線や樹木への着雪、なだれに注意してください。今後発表される防災気象情報に留意してください。