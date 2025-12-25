Anker、年末年始のサポート対応＆営業日まとめ！ 1月1日は渋谷・銀座店が休業。メールは12月29日まで受付
Anker Japanの公式X（旧Twitter）は、12月18日に投稿を更新し、年末年始のサポート対応および店舗の営業日について案内しました。
【画像】Anker直営店の営業日一覧
電話・チャット (LINE / Anker 公式アプリを含む) での問い合わせ
年内：12月26日17時まで受付
年始：2026年1月6日9時より受付開始
メール・問い合わせフォーム
年内：2025年12月29日までの問い合わせは30日まで対応
年始：12月30日〜2026年1月3日の問い合わせは、1月4日以降に順次対応
(文:All About ニュース編集部)
【画像】Anker直営店の営業日一覧
問い合わせ受け付け期間同アカウントは「【お知らせ】年末年始のカスタマーサポートおよびAnker Storeの営業日についてお知らせいたします」とつづり、自社の公式Webサイトのリンクも掲載。リンク先の「【2025年】年末年始の営業に関するお知らせ」ページでは、「カスタマーサポート」と「直営店」の情報を以下の通り公開しています。
年内：12月26日17時まで受付
年始：2026年1月6日9時より受付開始
メール・問い合わせフォーム
年内：2025年12月29日までの問い合わせは30日まで対応
年始：12月30日〜2026年1月3日の問い合わせは、1月4日以降に順次対応
渋谷、表参道、銀座店などは1月1日は休み直営店「Anker Store」は、札幌ステラプレイス店のみ2025年12月31日が休館日で、ほかの店舗は29〜31日まで営業。2026年1月1日は渋谷や表参道、銀座店などが休館日で、ジャズドリーム長島やOutlet 佐野店などでは通常よりも早い9時からの営業となっています。銀座店は2日も休館日です。なお営業日、営業時間、休館日は店舗によって異なるため、訪問予定のある人はあらかじめ公式Webサイトでの確認をおすすめします。
(文:All About ニュース編集部)