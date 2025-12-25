治安がいいと思う「山形県の自治体」ランキング！ 2位「山形市」を抑えた1位は？【2025年調査】
住まい探しにおいて、周辺環境の利便性と同じくらい重要視されるのが、日々の生活を支える地域の安全性です。犯罪発生率の低さや街の雰囲気といった「治安」の要素は、長く住み続ける上での大きな安心材料となります。
All About ニュース編集部では、2025年12月18日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、山形県の自治体に関するアンケートを実施しました。その中から、治安がいいと思う「山形県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「県庁所在地で生活環境が整い、住宅地中心のエリアが多く、比較的治安が安定している印象があるから」（40代女性／鹿児島県）、「特産品でも有名で人々も親切で、治安も良さそうだから」（20代男性／埼玉県）、「山形市は県庁所在地であり、行政や教育機関が集中している。繁華街はあるが落ち着いた雰囲気で、地域の防犯活動も盛ん。住民の意識も高く、安心して暮らせる環境が整っている」（40代男性／北海道）といった声が集まりました。
回答者からは「穏やかなイメージ」（30代女性／茨城県）、「山形県自体治安は良さそうなイメージがあるが、米沢市は歴史もあり住民の民度も高そうだから」（50代男性／静岡県）、「道の駅に寄ったが、穏やかで良いところでした」（30代男性／栃木県 ）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：山形市（35票）2位にランクインしたのは、県庁所在地の山形市です。蔵王連峰のふもとに位置し、名勝「山寺（立石寺）」など歴史的な観光スポットも豊富。四季折々の自然を楽しむことができ、秋には河川敷で「日本一の芋煮会フェスティバル」が開催されるなど、地域コミュニティの繋がりが強いことでも知られています。中心市街地は整備されており、夜間でも街灯が多く明るい道が続くため、ファミリー層からも安心して暮らせる街として支持を集めています。
1位：米沢市（38票）1位に輝いたのは、置賜地方の中心都市である米沢市です。上杉謙信公ゆかりの地として知られ、城下町としての落ち着いた風情が漂う街並みが特徴。米沢牛をはじめとする食文化や、小野川温泉などの観光資源も充実しています。教育機関も多く、学生から高齢者まで幅広い層が共生しており、市民の防犯意識が高いことが治安の良さのイメージに繋がっています。冬の厳しい積雪時でも、近隣住民同士の協力体制が根付いている温かい地域性が魅力です。
