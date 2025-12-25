オードリー春日、別居危機！？妻クミさんが、若林に本音を漏らしていた：あちこちオードリー
「あちこちオードリー」（毎週水曜夜11時6分）12月24日（水）の放送は、塚地武雅(ドランクドラゴン)、池田美優、岩井勇気(ハライチ)がご来店。春日夫婦に別居危機！？
みちょぱは、約3年ぶりの登場。結婚後、テレビで夫の話をあまりしない理由を聞かれると、「マジで仲良すぎて、文句も愚痴もない」と、テレビで求められるような話がなにもないそう。
すると、妻に「めちゃくちゃ怒られる」という若林は、「“奥さん怖い”ってテレビで言える人は、絶対亭主関白だと思う」と。本当に奥さんが怖い場合、テレビでその話をすると「私怖いんだ？」と詰められるため、「怖くないです」と言うしかないのだという。
春日家の事情を聞いてみると、春日が反論しないためケンカにはならないものの、洗面台の水跳ねなどを指摘されると…
春日は「はぁーあ」と大きなため息をつくという。この態度には、みちょぱも「すごいなぁ」と驚く。
若林は、春日の妻・クミさんが「普通に『別居したい』って言ってた」と衝撃の暴露。春日は「嘘つけよ！」と焦るが、若林は「冗談じゃないの、本当なの」と。リアルな別居危機が浮上！？
クミさんにとって、春日の頑固な性格について理解してもらえるのは、長年一緒にいる若林だけだという。若林によると、春日は、仕事場でも大きなため息をついたり、荷物をドンと音を立てて置くことで、不機嫌であることを示すという。スタッフの手際が悪く待ち時間が発生した際、持っていた台本を廊下の壁に「パーン！」と叩きつけたこともあったそう。春日は「タイパ人間」のため無駄な時間が許せないタイプなのだと分析する。
春日は「やってない」と否定するが、若林の暴露は止まらない！この暴露を「絶対O.A.してください」とスタッフにアピールするのだった。
今回の企画は「私、間違ってました発表会」。みちょぱが“間違っていた”と思うことは、こちら！
かつては、タメ口キャラの若手を見て「スゲーなこの子、爪痕残しに来てんじゃん」と、少し引いた目で見ていたが、自身が出始めた頃も同じようなキャラで、周囲がそれを優しく受け入れ面白がってくれていたことに気づいたそう。
「この子たちもたぶん事務所に言われてるんだろうな」と、キャラを作り込んでくる若手を温かい目で見守るように。まだ27歳とは思えない早すぎる悟りに、一同感心！
この他、ネタ・トーク・大喜利・一発ギャグなど「お笑いスキルは全て身に付けなければいけない」と思っていたが間違っていたという塚地に、岩井も「大喜利って何も意味なくないですか？」と。その真意とは！？
また、塚地は「推しに会わない方がかっこいい」と思っていたものの、相方・鈴木拓との“推し”との距離感の違いに不満が爆発！？「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！ お気に入り登録もお忘れなく！
みちょぱが「間違ってた」と思うこと
