“映画『国宝』展”が開催決定！ 丹波屋の継承をめぐるシーンなど名場面を展示
映画『国宝』とコラボレーションした展覧会「映画『国宝』展 ー熱狂は終わらない、物語は続くー」が、2026年1月7日（水）〜2026年1月28日（水）の期間、東京・銀座にあるGinza Sony Parkで開催される。
【写真】吉沢亮、横浜流星、渡辺謙、田中泯の歌舞伎舞踊シーンが圧巻！ 映画『国宝』フォトギャラリー
■入場無料の展覧会
今回邦画実写で歴代興行収入No．1を記念して開催される「映画『国宝』展 ー熱狂は終わらない、物語は続くー」は、本作の世界観に没入し、作品の魅力を追体感する展示が楽しめる入場無料の展覧会。
地下2階には、劇中の名場面をとらえた写真を展示。吉沢亮が演じる主人公・立花喜久雄（花井東一郎）と横浜流星が演じる大垣俊介（花井半弥）の丹波屋の継承をめぐる印象的なシーンなど、作品を彩る出演者たちの“国宝級”の演技に思いを巡らすことができる。
また3階では、ソニーの高画質LEDディスプレイCrystal（クリスタル） LEDと立体音響技術を用いた空間で、『国宝』の劇伴音楽を担当した原摩利彦が作曲し、坂本美雨が作詞を手掛け、King Gnuの井口理が歌唱参加した主題歌「Luminance」を、本編映像と共に鑑賞可能だ。
■吉沢亮の写真展も同時開催
さらに、特別企画展として「5／513日 Ryo Yoshizawa ✕ Shunya Arai」が4階で同時開催。本企画展は、吉沢が『国宝』の準備と撮影にかけた513日間のうち、5日間をカメラマン荒井俊哉が現場に密着して撮り下ろした写真で構成された写真展で、オリジナルグッズの販売も行われる。
【写真】吉沢亮、横浜流星、渡辺謙、田中泯の歌舞伎舞踊シーンが圧巻！ 映画『国宝』フォトギャラリー
■入場無料の展覧会
今回邦画実写で歴代興行収入No．1を記念して開催される「映画『国宝』展 ー熱狂は終わらない、物語は続くー」は、本作の世界観に没入し、作品の魅力を追体感する展示が楽しめる入場無料の展覧会。
また3階では、ソニーの高画質LEDディスプレイCrystal（クリスタル） LEDと立体音響技術を用いた空間で、『国宝』の劇伴音楽を担当した原摩利彦が作曲し、坂本美雨が作詞を手掛け、King Gnuの井口理が歌唱参加した主題歌「Luminance」を、本編映像と共に鑑賞可能だ。
■吉沢亮の写真展も同時開催
さらに、特別企画展として「5／513日 Ryo Yoshizawa ✕ Shunya Arai」が4階で同時開催。本企画展は、吉沢が『国宝』の準備と撮影にかけた513日間のうち、5日間をカメラマン荒井俊哉が現場に密着して撮り下ろした写真で構成された写真展で、オリジナルグッズの販売も行われる。