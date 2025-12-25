¡ÖË¡Î§¤Þ¤ÇÊÑ¤¨¤¿¡×80Ç¯ÂåÅÁÀâ¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¸÷GENJI¡×52ºÐ¥á¥ó¥Ð¡¼º´Æ£¥¢¥Ä¥Ò¥í¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö40Á°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«?¡×¡Ö¥ª¥Ã¥µ¥ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬À¨¤¤¡×
¡¡80Ç¯Âå¤Ë°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¶á±Æ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²¶¤Ï¤Í¡¢¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¦¤Á¤Î»öÌ³½ê¤Ë¤Ï¶½Ì£¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÃæ»³Í¥ÇÏ(31)¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¸µ¸÷GENJI¤Îº´Æ£¥¢¥Ä¥Ò¥í(52)¡£¥°¥ì¡¼¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥«¡¼¥¤Î¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¡¢¥é¥Õ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¸åÇÚ¤ÎÃæ»³¤ÈÂÐÃÌ¡£»öÌ³½ê¤ËÆþ¤ë¤¤Ã¤«¤±¡¢¸÷GENJI¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÀäÄº´ü¤Î¿´¶¤Ê¤É¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡µ®½Å¤ÊÏÃ¤ò¸ì¤ëº´Æ£¤Î»Ñ¤Ë¡Ö40Á°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«?¡×¡ÖÌ¤¤À¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡×¡Ö¥ª¥Ã¥µ¥ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬À¨¤¤¡×¡Ö¸÷¥²¥ó¥¸¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤¯¤ó¤Î°Ù¤Ë½ÐÍè¤¿¥°¥ë¡¼¥×¡£Ë¡Î§¤Þ¤ÇÊÑ¤¨¤¿¡×¡Ö¸÷GENJI¤Î¿Íµ¤¤ÏÀ¨¤«¤Ã¤¿¡£¥¨¥°¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¼Ò²ñ¸½¾Ý¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¥ó¡¢¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÂç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¸÷GENJI¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¤»þÂå¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤É¥¢¥Ä¥Ò¥í¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤á¤Ã¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡º´Æ£¤Ï1987Ç¯¤Ë¸÷GENJI¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥ë¡¼¥×²ò»¶¸å¤Î95Ç¯¤Ë¥½¥íCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤ò³«»Ï¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¦±Ç²è¡¦ÉñÂæ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£