Áª¼ê¤¬À°Îó¤¹¤ëÃæ¡¢¿³È½ÃÄ¤¬µðÂç¥µ¥¤¥³¥í¤ò¡Ä
¡¡º£·î¡¢ÀÅ²¬¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè1²óÁ´ÆüËÜ³ØÀ¸½ÀÆ»ÃË½÷º®¹çÃÄÂÎÂç²ñ¡×¤Ç¤Îà¤¢¤ë¥·¡¼¥óá¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè1²ó¤ò·Þ¤¨¤¿º£Âç²ñ¡¢¥ÉÇÉ¼ê¤ÊÆþ¾ì±é½Ð¤Ê¤É¡¢Âç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»î¤ß¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬5¿Í¤¬ÂÐÀï¤·½ª¤ï¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¾¡ÇÔ¤¬¤Ä¤«¤º¡¢ÂåÉ½Àï¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤ÎÁª½ÐÊý¼°¡£
¡¡Î¾¥Á¡¼¥à¤¬¾ö¤ÎÃ¼¤ËÀ°Îó¤¹¤ëÃæ¡¢½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤Ê¥µ¥¤¥³¥í¡£¿³È½ÃÄ¤¬³¬µé¤Î¿ô»ú¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥µ¥¤¥³¥í¤ò¾ö¤ËÅê¤²Æþ¤ì¡¢½Ð¤¿¿ô»ú¤Î³¬µé¤ÎÁª¼êÆ±»Î¤¬Æ®¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¡¡Âç²ñ¸ø¼°X¤Ç¤â¡¢½éÆü¤ÎÅ·ÍýÂç³Ø¡½Áá°ðÅÄÂç³Ø¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿ÂåÉ½Áª½Ð¤ÎÌÏÍÍ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢Áª¼ê¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢²ñ¾ì¤Î´ÑµÒ¤â¥µ¥¤¥³¥í¤Î¹ÔÊý¤Ë°ì´î°ìÍ«¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡¡»Â¿·¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡Öº£Æü¥¤¥Á¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡×¡Ö¸ÞÎØ¤Î¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¤è¤êÃÇÁ³¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤¬½Ð¤ë¤«¤Ê¢ö¤Ê¤Ë¤¬½Ð¤ë¤«¤Ê¢ö¡×¡Ö¥¢¥Ê¥í¥°¤ÎÊý¤¬Àµ³Î¤À¤·²¿¤è¤êÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡×¡Ö¤³¤Î¥µ¥¤¥º¤Î¥µ¥¤¥³¥íÍê¤ó¤ÀÃ´Åö¼Ô¤¨¤é¤¤¡×¡Ö¤¢¤Î²»³ÚÎ®¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£