¡Ö¥Ñ¥Ã¥Á¥®!¡×¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ä43ºÐÃæÂ¼¤æ¤êàÎ¾¸ª½Ð¤·ÀÖ¥ï¥ó¥Ôá¤Ë¡Ö¤³¤ó¤ÊåºÎï¤ÊÅ¹°÷¤µ¤ó¤¤¤¿¤éËèÆü¹Ô¤¯¡×¡Ö¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¥ì¥¸ÂÇ¤Á¤ÎÅ¹°÷¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡½÷Í¥¤ÎÃæÂ¼¤æ¤ê(43)¤¬Î¾¸ª½Ð¤·¤ÎÂçÃÀ¤ÊÀÖ¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡22Æü¤ËÊüÁ÷¤ò½ª¤¨¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö½ªËë¤Î¥í¥ó¥É¡½¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡½¡×(´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¸æ¿ß¿¿¶×Ìò¤ò±é¤¸¤¿ÃæÂ¼¡£
¡¡¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥É¥é¥Þ¤Î»£±ÆÃæ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¿¿¤ÃÀÖ¤ÊÎ¾¸ª½Ð¤·¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÇÂçÃÀ¤ËÈ©¤ò½Ð¤·¡¢È±¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿ÀÖ¤¤¥ê¥Ã¥×¤ÎÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤»Ñ¤òÈäÏª¡£¥ì¥¸ÂÇ¤Á¤ÎÅ¹°÷¥·¥ç¥Ã¥È¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍÅ±ð¤Ê¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¤É¤ó¤ÊÉ½¾ð¤âºÇ¹âµé¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÈþ¿Í¤µ¤ó¤Ï²¿¤ä¤Ã¤Æ¤â»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊåºÎï¤ÊÅ¹°÷¤µ¤ó¤¤¤¿¤éËèÆü¹Ô¤¯¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¯åºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¤µ¤ó¡×¡Ö¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÃæÂ¼¤Ï1998Ç¯¤Ë²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢½÷Í¥¤ËÅ¾¤¸¡¢ÏÃÂê¤Î±Ç²è¡Ö¥Ñ¥Ã¥Á¥®!¡×(2005Ç¯)¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤·¤Æ07Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¥Ñ¥Ã¥Á¥®! LOVE&PEACE¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥¥ç¥ó¥¸¥ãÌò¤ò±é¤¸¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£