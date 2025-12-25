「大惨事だ」日本人四銃士が所属する欧州名門がまさか！新体制“１勝４敗”の惨状に識者が苦言 新監督を断罪「彼は状況を理解していない」

「大惨事だ」日本人四銃士が所属する欧州名門がまさか！新体制“１勝４敗”の惨状に識者が苦言 新監督を断罪「彼は状況を理解していない」