「満員のユアスタを何度も見せてくれた」地元仙台に別れ。神戸移籍を決断した26歳MFが心境吐露「本当に苦しかった」
J２のベガルタ仙台は12月25日、郷家友太がJ１のヴィッセル神戸に完全移籍すると発表した。
宮城県出身でジュニア時代から仙台のアカデミーで育った郷家は、高校は青森山田高に進学。卒業後の2018年に神戸に加入し、22年まで在籍した。その後、23年に仙台へ“帰還”すると、１年目はJ２で39試合・10得点、２年目は38試合・５得点をマークし、主将を任された25シーズンは37試合・10得点の成績だった。
地元クラブをJ１へ昇格させるために、全力を尽くした３年間。だが、目標を果たすことはできなかった。故郷を再び離れ、新たなチャレンジを決断した26歳のMFは、クラブの公式サイトを通じて、胸の内を明かした。
「最終戦が終わり、決断するまでの２週間本当に苦しかったです。このチームと一緒に上がっていくことも考えていましたが、ぎりぎりで上がれなかった２シーズンが終わり、自分の中でJ１への思いがどんどん強くなっていきました。そう思っている自分を止めることができず、覚悟を決めました」
クラブと街、そして支えてくれた人々への深い感謝と愛情を示す。
「ベガルタ仙台というクラブは、自分が想像していた何倍も最高のクラブでした。満員のユアスタを何度も見せてくれたサポーターのみなさんの熱量、パートナー企業の方々の手厚いサポートを感じました。会社のみなさんともまるで友人のように言い合える仲でした。
本当に温かさにあふれていて、最高のクラブが地元にあることが僕の誇りです。仙台を離れ、さまざまな環境に身を置いてきたからこそ、この特別な感情に気がつけたと思っています。これからのベガルタを担う若手がたくさんいます。彼らもベガルタ仙台サポーターが大好きです。これからも愛し合える関係でいてください」
そして最後に「帰ってきてからの３年間、本当にありがとうございました。いってきます‼」と伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
