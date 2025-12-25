「僕のことを最初は認めてくれない方もいるかもしれませんが…」覚悟の完全移籍。パリ五輪代表MF加入に歓喜の声「俺らが認めない理由はなくない？」【FC東京】

「僕のことを最初は認めてくれない方もいるかもしれませんが…」覚悟の完全移籍。パリ五輪代表MF加入に歓喜の声「俺らが認めない理由はなくない？」【FC東京】