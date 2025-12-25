「僕のことを最初は認めてくれない方もいるかもしれませんが…」覚悟の完全移籍。パリ五輪代表MF加入に歓喜の声「俺らが認めない理由はなくない？」【FC東京】
パリ五輪代表の技巧派レフティが“覚悟”の決断をした。
2025年12月25日、MFの山田楓喜（24歳）が京都サンガF.C.からFC東京に完全移籍で加入と発表された。2001年７月10日生まれの山田はアンダー世代の代表で実戦経験を積みつつ、京都の他に東京ヴェルディやCDナシオナル（ポルトガル）でもプレー。左足から放たれる芸術的なFKがトレードマークで、攻撃に違いを作り出せるアタッカーだ。
今回の決定を受け、本人は以下のようにコメントしている。
「FC東京を愛するファン・サポーターのみなさま、こんにちは。京都サンガF.C.から加入することになりました山田楓喜です。
この決断は正直すごく悩みました。しかし、松橋力蔵監督や強化部の方々の自分に対する熱量を感じ、覚悟を決めてこのクラブにきました。FC東京のファン・サポーターのみなさまで、僕のことを最初は認めてくれない方もいるかもしれませんが、認めざるをえない活躍をするので楽しみにしていてください!
メリークリスマス! そして良いお年を」
山田の懸念をよそに、ファン・サポーターはネット上で歓喜の声をあげている。
「こんな、勇気ある決断をされたのに、誰が認めないの？ マジ嬉しいです」
「マジでこのチームに新しい風を吹かしてくれ!」
「フリーキックでゴール量産してください」
「俺らが認めない理由はなくない？」
「相当嬉しい補強」
「ぬるい部分は遠慮せずに、どんどん指摘して良いと思います」
「ヴェルディ時代に見て来て欲しいって思ってたら巡り巡って…嬉しい」
青赤軍団に新たなパワーをもたらすか。山田の新天地での挑戦に期待が高まる。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
