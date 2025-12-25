【警報級大雪のおそれ】26日（金）未明〜昼過ぎは特に注意！平地でも20センチの積雪か 年末帰省ラッシュ 交通障害にも要注意【雪と雨の最新シミュレーション25日(木)〜30日(火)】【大雪情報】
気象台によりますと、近畿地方ではあす26日（金）、上空1500メートル付近に氷点下9度以下の平年より低い強い寒気が流れ込む影響で、冬型の気圧配置が強まる見通しです。
【画像で確認】26日昼にかけて…最も雪が強まるのはいつ？最新シミュレーションを見る
このため、近畿北部を中心に雪が降り、普段雪が少ない中部や南部でも雪の範囲が広がるおそれがあります。
近畿北部や中部では特に、26日（金）午前中は短時間で雪が強まり、未明から昼過ぎにかけて警報級の大雪となる可能性があるということです。
▼近畿地方の雪予想
［雪の予想］
25日18時から26日18時までに予想される24時間降雪量は多い所で、
近畿北部山地 50センチ
近畿北部平地 30センチ
近畿中部山地 50センチ
近畿中部平地 8センチ
近畿南部山地 10センチ
その後、26日18時から27日18時までに予想される24時間降雪量は多い所で、
近畿北部山地 15センチ
近畿北部平地 5センチ
近畿中部山地 15センチ
近畿中部平地 1センチ
近畿南部山地 1センチ