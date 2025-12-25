「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）

公開枠順抽選会が２５日、都内のホテルで行われ、俳優の竹内涼真が特別ゲストで抽選役を務めた。あまりの引きの強さにネットは騒然となった。

登壇した竹内は「今年初めて見る景色で異様なエネルギーがある」と会場を見渡して笑みを浮かべた。「ファンのみなさん、文句は受け付けます」と宣言し、いきなり一発目でミュージアムマイルを引いた。

これには会場がどよめき、ネットでも「さすが引きが強い」「頼んだぞ…勝男」といった声が上がる。さらに２投目にダノンデサイルを引き当て隣にいた見上愛も驚きの表情。３投目にはメイショウタバルを引き当ていきなり４強のうち３頭を引き当てた。

これには「竹内涼真が有力馬を引いて、見上愛が穴馬を引く構図」「竹内涼真めっちゃ持ってる！凄いなー」「竹内涼真の引き運強すぎ笑」「いい馬引き当てる」「引き運強すぎるって笑」とファンも大盛り上がり。その直後、見上がレガレイラを引き当て、早々に４強の枠順が決まる形になった。

終了後には「いい雰囲気といい緊張感で楽しかったですね」とコメント。「僕はいまどの馬券を買おうか考えてます。当日、すごく楽しみです」と語り、最後は壇上でジョッキーと並ぶと身長の高さが際立つ形となっていた。