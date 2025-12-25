「ＫＥＩＲＩＮグランプリ２０２５シリーズ」が２８日から３０日まで、神奈川県の平塚競輪場で開催される。このＰＲのため平塚市公営事業部の小泉一郎部長ら関係者が２５日、タレントの篠崎愛を伴い東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。

競輪界最大のイベントである３０日のＫＥＩＲＩＮグランプリは、連覇を目指す古性優作（大阪）をはじめ新しいＳ班を張る“ベストナイン”の一発勝負。優勝賞金１億４６００万円（副賞含む）を懸けた争いがし烈を極めることは間違いない。

篠崎は昨年度がイメージキャラクター、そして今年度はアンバサダーへ昇格し平塚の魅力を精力的に発信。５月の平塚記念では、本人が好きで製作にも監修したメロンパンを手渡し販売するという企画に臨み「完売したんですよ」とうなずく。

グランプリ当日の３０日はトークショーと表彰式で登壇する。「予想の方はいろいろな情報を聞いて迷いまくっています」と苦笑しつつ、「グランプリは郡司浩平選手（神奈川）を推そうかなと思っています」と地元の雄に熱視線。「ぜひ、実際に競輪場へ足を運んでほしいです」とＰＲした。

平塚での開催は３年ぶり１０回目。売り上げ目標は１４５億円に設定し、節間３万２０００人の入場人員を見込んでいる。２８日のヤンググランプリ、２９日のガールズグランプリなどを含めて見逃せないシリーズ。イベントは実に多彩で、特に３０日はＪＲＡの武豊、矢作芳人調教師＆坂井瑠星の師弟コンビも来場するとあって盛り上がりそうだ。