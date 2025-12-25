「ゴダイゴ」のボーカル・タケカワユキヒデが２５日、東京・台東区の浅草花やしきで行われたイベント「昭和１００年、未来へつなげる ｉｎ 浅草」に出演し、全４曲を歌唱した。

昭和１００年特別企画と題したステージで、まずは「ガンダーラ」を披露。続く「モンキー・マジック」では観客と掛け合いをリハーサルしながら「山口百恵は歌わないでくださいよ」と笑わせ、「手拍子が早いと僕、ピアノ弾けなくなる」と“舌好調”。通常は曲中に３２回出てくる「Ｍｏｎｋｅｙ ｍａｇｉｃ」のフレーズを４８回も大盤振る舞いし「今日は終わらないぞー！ 徹夜だぞ」と盛り上げた。

ＭＣでは、生徒会長だった中学時代の思い出を披露した。「当時は世の中にエレキ禁止令というのがあった。エレキギターを持つと不良認定される」という時代。ビートルズのコピーバンドで校内ライブをするために職員室で直談判し、先生の前で初めて歌ったという「シー・ラヴズ・ユー」を披露した。約６０年前の出来事を「卒業式での拍手が気持ちよくて、いまだに（音楽を）やってる」と振り返り、最後は「銀河鉄道９９９」で締めた。

イベントでは、花やしきと芸能事務所・ホリプロによる昭和１００年関連施策の取り組みなどが紹介された。