LE SSERAFIM、雪だるま・ツリー…クリスマスコスプレ姿の集合写真公開「みんな可愛すぎる」「ギュッとまとまってて仲良し」と反響
【モデルプレス＝2025/12/25】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のキム・チェウォン（KIM CHAEWON）が12月25日、自身のInstagramを更新。メンバー5人でのクリスマスコスチュームショットを披露した。
【写真】KPOP美女グループ「ギュッとまとまってて仲良し」個性あふれるコスプレ姿
チェウォンは、メンバー5人が各々クリスマスのコスチュームを身につけたグループショットを公開。チェウォンがカメラを向ける中、メンバーがトナカイ、クリスマスツリー、雪だるまなどのコスチュームを身につけポーズをとっている。
また、白いルームウェアに赤いフード付きマフラーを身につけ、サンタ帽のついた赤い洋服を着た犬と一緒にクリスマスツリーをバックに撮影しているショットなども公開している。
この投稿に、ファンからは「みんな可愛すぎる」「ギュッとまとまってて仲良し」「ポーズがキュート」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】KPOP美女グループ「ギュッとまとまってて仲良し」個性あふれるコスプレ姿
◆LE SSERAFIM、クリスマスコス披露
チェウォンは、メンバー5人が各々クリスマスのコスチュームを身につけたグループショットを公開。チェウォンがカメラを向ける中、メンバーがトナカイ、クリスマスツリー、雪だるまなどのコスチュームを身につけポーズをとっている。
◆LE SSERAFIMのクリスマスコスに反響
この投稿に、ファンからは「みんな可愛すぎる」「ギュッとまとまってて仲良し」「ポーズがキュート」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】