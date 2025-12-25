LE SSERAFIM／ （左から）HUH YUNJIN（ホ・ユンジン）、KIM CHAEWON（キム・チェウォン）、KAZUHA（カズハ）、SAKURA（サクラ）、HONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/12/25】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のキム・チェウォン（KIM CHAEWON）が12月25日、自身のInstagramを更新。メンバー5人でのクリスマスコスチュームショットを披露した。

◆LE SSERAFIM、クリスマスコス披露


チェウォンは、メンバー5人が各々クリスマスのコスチュームを身につけたグループショットを公開。チェウォンがカメラを向ける中、メンバーがトナカイ、クリスマスツリー、雪だるまなどのコスチュームを身につけポーズをとっている。

また、白いルームウェアに赤いフード付きマフラーを身につけ、サンタ帽のついた赤い洋服を着た犬と一緒にクリスマスツリーをバックに撮影しているショットなども公開している。

◆LE SSERAFIMのクリスマスコスに反響


この投稿に、ファンからは「みんな可愛すぎる」「ギュッとまとまってて仲良し」「ポーズがキュート」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

