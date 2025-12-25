【新春寒波か？】午年のスタートは「西日本で寒い」

１２月２５日（木）『早期天候情報』が気象庁から発表されました。

年が明けて２０２６年１月３日頃から平均気温は、近畿・中国・四国・九州・奄美・沖縄で「かなり低く」なる見込みで、近畿地方の日本海側や山陰地方で「大雪のおそれ」あります。

１月１０日までのを画像で掲載しています。

早期天候情報

【近畿地方】

低温と大雪に関する早期天候情報 大阪管区気象台発表

●近畿地方 １月３日頃から かなりの低温

かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －１．９℃以下

●近畿日本海側 １月３日頃から 大雪

大雪の基準：５日間降雪量平年比 ２９４％以上

近畿地方の気温は、向こう３日間程度は平年並か低いですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため、１２月３１日頃までは高いでしょう。１月３日頃からは強い寒気が流れ込むため、平年並か低く、かなり低くなる可能性があります。また、１月３日頃からは、近畿日本海側では降雪量がかなり多くなる可能性があります。

農作物の管理や水道管の凍結等に注意するとともに、交通障害や除雪などの対応に留意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

【中国地方】

低温と大雪に関する早期天候情報 広島地方気象台発表

●中国地方 １月３日頃から かなりの低温

かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．１℃以下

●山陰 １月３日頃から 大雪

大雪の基準：５日間降雪量平年比 ２７２％以上

中国地方の気温は、向こう３日間程度は平年並か低いですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため、１２月３０日頃までは高いでしょう。１月３日頃からは強い寒気が流れ込むため低く、かなり低くなる可能性があります。また、１月３日頃からは、山陰を中心に降雪量がかなり多くなる可能性があります。

農作物の管理や水道管の凍結等に注意するとともに、交通障害や除雪などの対応に留意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

【四国地方】

低温に関する早期天候情報 高松地方気象台発表

●四国地方 １月３日頃から かなりの低温

かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．０℃以下

四国地方の気温は、向こう３日間程度は平年並か低いですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため、１２月３０日頃までは高いでしょう。１月３日頃からは強い寒気が流れ込むため低く、かなり低くなる可能性があります。

農作物の管理や水道管の凍結等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

【九州北部地方】

低温に関する早期天候情報（九州北部地方（山口県含む）） 福岡管区気象台発表

●九州北部地方（山口県を含む） １月２日頃から かなりの低温

かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．３℃以下

九州北部地方（山口県を含む）の向こう２週間の気温は、１２月２７日頃までは寒気の影響で低く、かなり低い日もあるでしょう。その後は暖かい空気に覆われやすいため平年並か高いですが、１月２日頃からは冬型の気圧配置が強まり、強い寒気の影響を受けやすいため、かなり低くなる可能性があります。

農作物の管理や水道管の凍結等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

【九州南部・奄美地方】

低温に関する早期天候情報（九州南部・奄美地方） 鹿児島地方気象台発表

●九州南部・奄美地方 １月３日頃から かなりの低温

かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．４℃以下

九州南部・奄美地方の向こう２週間の気温は、１２月２８日頃までは寒気の影響で低く、かなり低い所もあるでしょう。その後は暖かい空気に覆われやすいため平年並か高いですが、１月３日頃からは冬型の気圧配置が強まり、強い寒気の影響を受けやすいため、かなり低くなる可能性があります。

農作物の管理や水道管の凍結等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

【沖縄地方】

低温に関する早期天候情報 沖縄気象台 発表

●沖縄地方 １月４日頃から かなりの低温

かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．４℃以下

沖縄地方の向こう２週間の気温は、１２月２７日頃までは寒気の影響で低いでしょう。その後は寒気が緩むため平年並か高いですが、１月４日頃からは冬型の気圧配置が強まり、強い寒気の影響を受けやすいため、かなり低くなる可能性があります。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

【１６日間予報】１月１０日（土）までの天気予報

各都道府県の県庁所在地の１６日間予報を、画像で掲載しています（北海道は札幌と釧路の２か所）。１月３日頃からの気温が低めに予想されています。

