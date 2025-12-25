【次は”新春寒波”か】日本列島「半分青い」年が明けると 「西日本に強い寒気」「大雪警戒」気象庁発表詳しく【県庁所在地の年末年始の天気予報（１月１０日まで）】
１２月２５日（木）『早期天候情報』が気象庁から発表されました。年が明けて２０２６年１月３日頃から平均気温は、近畿・中国・四国・九州・奄美・沖縄で「かなり低く」なる見込みで、近畿地方の日本海側や山陰地方で「大雪のおそれ」あります。
１月１０日までのを画像で掲載しています。早期天候情報
【近畿地方】低温と大雪に関する早期天候情報 大阪管区気象台発表
近畿地方の気温は、向こう３日間程度は平年並か低いですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため、１２月３１日頃までは高いでしょう。１月３日頃からは強い寒気が流れ込むため、平年並か低く、かなり低くなる可能性があります。また、１月３日頃からは、近畿日本海側では降雪量がかなり多くなる可能性があります。農作物の管理や水道管の凍結等に注意するとともに、交通障害や除雪などの対応に留意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。
【中国地方】低温と大雪に関する早期天候情報 広島地方気象台発表 ●中国地方 １月３日頃から かなりの低温 かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．１℃以下 ●山陰 １月３日頃から 大雪 大雪の基準：５日間降雪量平年比 ２７２％以上
中国地方の気温は、向こう３日間程度は平年並か低いですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため、１２月３０日頃までは高いでしょう。１月３日頃からは強い寒気が流れ込むため低く、かなり低くなる可能性があります。また、１月３日頃からは、山陰を中心に降雪量がかなり多くなる可能性があります。農作物の管理や水道管の凍結等に注意するとともに、交通障害や除雪などの対応に留意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。
【四国地方】低温に関する早期天候情報 高松地方気象台発表 ●四国地方 １月３日頃から かなりの低温 かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．０℃以下
四国地方の気温は、向こう３日間程度は平年並か低いですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため、１２月３０日頃までは高いでしょう。１月３日頃からは強い寒気が流れ込むため低く、かなり低くなる可能性があります。農作物の管理や水道管の凍結等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。
【九州北部地方】低温に関する早期天候情報（九州北部地方（山口県含む）） 福岡管区気象台発表 ●九州北部地方（山口県を含む） １月２日頃から かなりの低温 かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．３℃以下
九州北部地方（山口県を含む）の向こう２週間の気温は、１２月２７日頃までは寒気の影響で低く、かなり低い日もあるでしょう。その後は暖かい空気に覆われやすいため平年並か高いですが、１月２日頃からは冬型の気圧配置が強まり、強い寒気の影響を受けやすいため、かなり低くなる可能性があります。農作物の管理や水道管の凍結等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。
【九州南部・奄美地方】低温に関する早期天候情報（九州南部・奄美地方） 鹿児島地方気象台発表 ●九州南部・奄美地方 １月３日頃から かなりの低温 かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．４℃以下
九州南部・奄美地方の向こう２週間の気温は、１２月２８日頃までは寒気の影響で低く、かなり低い所もあるでしょう。その後は暖かい空気に覆われやすいため平年並か高いですが、１月３日頃からは冬型の気圧配置が強まり、強い寒気の影響を受けやすいため、かなり低くなる可能性があります。農作物の管理や水道管の凍結等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。
【沖縄地方】低温に関する早期天候情報 沖縄気象台 発表 ●沖縄地方 １月４日頃から かなりの低温 かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．４℃以下
沖縄地方の向こう２週間の気温は、１２月２７日頃までは寒気の影響で低いでしょう。その後は寒気が緩むため平年並か高いですが、１月４日頃からは冬型の気圧配置が強まり、強い寒気の影響を受けやすいため、かなり低くなる可能性があります。農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。 【１６日間予報】１月１０日（土）までの天気予報
各都道府県の県庁所在地の１６日間予報を、画像で掲載しています（北海道は札幌と釧路の２か所）。１月３日頃からの気温が低めに予想されています。
