É´²ßÅ¹¡¢Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î¸º¾¯¶Á¤¯¡¡ÅÏ¹Ò¼«½Í¤Ç11·î²¼½Ü¤«¤é
¡¡ÆüËÜÉ´²ßÅ¹¶¨²ñ¤Ï25Æü¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬ÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¡¢11·î²¼½Ü¤«¤éÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÍèÅ¹¤¬¸º¤ê¡¢Çä¾å¹â¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤è¤ë11·î¤ÎÇä¾å¹â¤Ï¡¢·îÁ°È¾¤Î¹¥Ä´¤ÊÇä¤ê¾å¤²¤Ç¥«¥Ð¡¼¤·¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç¥×¥é¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¨²ñ´´Éô¤ÏÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«¤¤¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡Ë¤ò¹µ¤¨¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡25Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿11·î¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡ÊË¬ÆüµÒ¡Ë¤Ë¤è¤ëÇä¾å¹â¤Ï¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ2.5¡ó¸º¤ÎÌó502²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£¹ØÇãµÒ¿ô¤¬2.2¡ó¸º¤Ã¤¿¡£¹á¹Á¤ä´Ú¹ñ¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤è¤ëÇä¤ê¾å¤²¤Î¸º¾¯Éý¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£