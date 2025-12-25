タレントの川崎希が23日に自身のアメブロを更新。子どもたちがハワイのホテルでキッズ向けアクティビティに参加したことを報告した。

この日、川崎は「アクティビティからお2人ちゃん帰ってきたよ〜」と切り出し、子どもたちが約3時間、親が同伴しないスタイルのアクティビティに参加したことを報告。「親はその間に色々出来たりするかんじです」と説明した。

続けて、体験したアクティビティは「アンティーズ・ビーチハウス・ギャラクティック・ゲームズ」だったといい、子どもたちから聞いた話として「スティッチが出てきて一緒に遊んだ アイスクリームを作って食べた（青いアイスクリームだった）メダルをもらった」など、楽しんだ内容を箇条書きで紹介した。

また、アクティビティ中の撮影は現在行われていないそうで「スティッチが出てきて一緒に遊んだみたいだから写真が本当はとっても撮りたいシチュエーションだけど撮影なしだからそこは激レア体験ってことで子どもたち羨ましいなっ」とコメント。値段については「3時間で1人64ドル（約10000円くらい）」と明かし「お迎え時間は遅れると1分5ドルの追加料金かかるから絶対遅れないように」と注意喚起した。

最後に、子どもたちの反応について「2人がいうにはめちゃくちゃ楽しかったらしくまたスティッチとのアクティビティやりたいらしい」と大満足だった様子を明かし「また他にもアクティビティする予定だから体験したらまとめるね〜」とつづり、ブログを締めくくった。