【きらりん☆レボリューション 愛蔵版 第1巻＆第2巻】 12月25日発売 価格：各2,200円

愛蔵版の書影

【拡大画像へ】

小学館は、「きらりん☆レボリューション」の愛蔵版全6巻のうち、第1巻と第2巻を12月25日に発売した。価格は各2,200円。

「きらりん☆レボリューション」は連載開始から20年を経ても今なお愛されているアイドルサクセスストーリーの金字塔。愛蔵版のカバーはすべて作者の中原杏氏による描き下ろしとなっている。

また、連載当時に平成女児が大熱狂した「ミルフィーカード」復刻版が各2枚ずつ付いてきたり、中原杏氏のスペシャルインタビューが収録されていたりと、懐かしさと豪華さがあふれている。さらに2026年2月発売の最終6巻には、「なーさんポーチ」が付いてくる。

帯プレゼントやXキャンペーンも開催！

【「ミルフィーカード」復刻版】【なーさんポーチ】

愛蔵版第1巻から第6巻の帯についている応募券を集めて応募すると、抽選で100名に超ゲキレアミルフィーカードの2ndシングルステージ衣装のコーデとシチュエーションカード「街」セットが当たる。締め切りは2026年5月8日。

【帯プレゼント】

さらに愛蔵版発売を記念してちゃお編集部公式Xではフォロー＆リポストで100名に「『きらりん☆レボリューション』オリジナル特製ミラー（全2種）」が当たるキャンペーンを開催する。

□フォロー＆リポストキャンペーンのポスト