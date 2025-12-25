帰省ラッシュに直撃か

気象庁によりますと、低気圧が千島近海を発達しながら北上していて、あす（２６日）はオホーツク海に進み、日本付近は強い冬型の気圧配置となる見込みです。

【画像をみる】雪雨シミュレーション＆雨風シミュレーション＆全国各地域の16日間天気予報

上空には強い寒気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となるということです。また、日本海には低気圧があって急速に発達しながら東へ進んでいて、あす（２６日）はじめにかけて北陸地方に進む見込みです。

風・雨・雪はどうなる？

【画像①】はあす（26日）午前9時の予想天気図です。



【風の予想】

強い冬型の気圧配置や急速に発達する低気圧の影響で、西日本と東日本ではあす（２６日）にかけて、北日本ではあす（２６日）からあさって（２７日）にかけて、日本海側中心に雪を伴った非常に強い風が吹き、ふぶきや猛ふぶきとなる所があるということです。





《２５日に予想される最大風速（最大瞬間風速）》

北陸地方：２３メートル （３５メートル）

近畿地方：２５メートル （３５メートル）

中国地方：２３メートル （３５メートル）



《２６日に予想される最大風速（最大瞬間風速）》

北海道地方：２０メートル （３０メートル）

東北地方 ：２０メートル （３０メートル）

北陸地方 ：２５メートル （３５メートル）

近畿地方 ：２５メートル （３５メートル）

中国地方 ：２３メートル （３５メートル）



《２７日に予想される最大風速（最大瞬間風速）》

北海道地方：２０メートル （３０メートル）



【波の予想】

北日本から西日本の日本海側では、２６日は大しけとなる所があるということです。



２６日に予想される波の高さ

東北地方：６メートル

北陸地方：６メートル うねりを伴う

近畿地方：６メートル うねりを伴う

中国地方：６メートル うねりを伴う



【雪の予想】

強い冬型の気圧配置となるため、西日本と東日本ではあす（２６日）は、北日本ではあす（２６日）からあさって（２７日）にかけて、日本海側を中心に大雪となる所があるでしょう。



２５日１８時から２６日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

北海道地方：４０センチ

東北地方 ：５０センチ

関東甲信地方 ：５０センチ

北陸地方 ：６０センチ

近畿地方 ：５０センチ

中国地方 ：５０センチ

九州北部地方：２０センチ



その後、あす（２６日）１８時からあさって（２７日）１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、



北海道地方：５０センチ

東北地方 ：５０センチ

北陸地方 ：４０センチ



［防災事項］

気象庁では西日本と東日本では２６日にかけて、北日本ではあす（２６日）からあさって（２７日）にかけて、暴風雪や暴風、高波、大雪による交通障害に警戒。また、落雷や竜巻などの激しい突風、電線や樹木への着雪、なだれに注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めるよう呼び掛けています。

雪と雨のシミュレーションをみる

２６日（金）雪と雨のシミュレーション

２７日（土）雪と雨のシミュレーション

２８日（日）雪と雨のシミュレーション

２９日（月）雪と雨のシミュレーション

雨と風のシミュレーションをみる

２７日（土）雨と風のシミュレーション

２８日（日）雨と風のシミュレーション

２９日（月）雨と風のシミュレーション

３０日（火）雨と風のシミュレーション

札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇の16日間天気予報

今後の気象情報に注意してください。