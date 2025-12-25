「シンプルイズベスト」「かっこいいな」「もちろん買う」仙台が“星”を大胆に配置した新ユニフォームを発表
ベガルタ仙台は25日、明治安田J2・J3百年構想リーグで着用するユニフォームデザインが決定したと発表した。なお、FP2nd、GK2ndのユニフォームは2025シーズンモデルが継続使用されるようだ。
クラブはフィールドプレーヤー1stのデザインを「〈GOLDEN STARS〜黄金の星たち〜〉クラブにとって重要なエレメントである“星”を大胆に配置。アクセントとしてベガルタレッドのパイピングを施したデザイン。情熱の導火線から生まれる爆発的な活躍、熱狂を。たくさんのスター選手の誕生を願うユニフォーム」と説明している。
「黄金の星は、クラブの未来を照らし、仙台・宮城の街や人の誇り、再び『希望の光』となる。黄金の星が瞬くユニフォームを身にまとい、1度しかない『明治安田Jリーグ百年構想リーグ』に挑む。」
クラブが公式Xで新ユニフォームを発表すると、ファンは「シンプルイズベスト」「かっこいいな」「最高」「デザイン良くなった」「攻めてるな〜」「もちろん買う」「いいじゃない」などと反応している。
☆ ☆— ベガルタ仙台【公式】 (@vega_official_) December 25, 2025
/
予約販売期間決定‼️
＼
予約期間
2026年1月9日(金)〜1月12日(月祝)
お渡し時期
N&Nなし:2026年1月下旬まで
N&Nあり:百年構想リーグ開幕戦まで#VEGALTA #ベガグッズ#adidashttps://t.co/EWnw5u0htW pic.twitter.com/V581DMpYGF