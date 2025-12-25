「13年間ありがとうございました」川崎F、下部組織出身MF五十嵐太陽が期限付き移籍中の栃木SCに完全移籍
川崎フロンターレは25日、栃木SCに期限付き移籍しているMF五十嵐太陽が同クラブに完全移籍することが決定したと発表した。
川崎Fの下部組織で育ち、22年にトップチーム昇格。23、24年は山口に育成型期限付き移籍し、今季から栃木に在籍すると、J3リーグ37試合9得点を記録していた。
クラブを通じ、五十嵐は「このたび、川崎フロンターレを離れる決断をしました。小学4年生でフロンターレに入ってから、13年間ありがとうございました。アカデミー時代、素晴らしいトップの選手たちを等々力や麻生で観て、自分もあんな選手になりたいと強く思い、仲間たちと切磋琢磨し、常にフロンターレのトップを目指し、目標にしてきました。高校2年生のとき、サッカーをやめようと話をした時に、毎日電話をして引き留めてくれた長橋さんには感謝の気持ちでいっぱいです。長橋さん、佐原さん、関さんをはじめ、アカデミースタッフの皆さん。自分がプロになれたのも皆さんのおかけです。本当にありがとうございます。そしてプロ1年目、素晴らしい先輩たちの背中を見て、お手本になることだらけでした。3年前、成長して帰ると山口へ行きましたが、成長した姿をフロンターレのユニフォームを着て、等々力のピッチで見せることができず悔しいです。応援してくれたファン・サポーターの皆さん、川崎フロンターレに関わるすべての皆さんに感謝します。また会いましょう。」とコメント。
また、栃木SCのクラブ公式ウェブサイトを通じ、「川崎フロンターレより完全移籍で加入することになりました。まずは、この1年間、温かい応援を本当にありがとうございました。シーズンを通して出場したにもかかわらず、結果で応えられなかったことを悔しく思ってます。自分を必要としてくれたこのクラブのために、責任と覚悟を持って、ピッチの上で闘うことを決めました。今年の悔しさを糧にJ2昇格という目標に向かって、栃木SCに関わるすべての人がひとつになって共に闘いましょう!メリークリスマス!」とコメントしている。
以下、クラブ発表のプロフィール
●MF五十嵐太陽
(いがらし・たいよう)
■生年月日
2003年4月14日
■出身地
神奈川県相模原市
■身長/体重
183cm/75kg
■経歴
SCHフットボールクラブ-川崎F U-12-川崎F U-13-川崎F U-15-川崎F U-18-川崎F-山口-栃木SC
