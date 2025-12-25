Stray Kids¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËÌ¥¤»¤¿Ìµ¼Ùµ¤¤ÊÁÇ´é¡ªÂ¿¹¬´¶°î¤ì¤ë8¿ÍÌ©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬°¦¤·¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤²ÈÂ²¼Ì¿¿¡×¤ÈÂçÈ¿¶Á
Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥¥Ã¥º¡Ë¤Î¸ø¼°SNS¤¬¹¹¿·¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥àー¥É¤¢¤Õ¤ì¤ë¼Ì¿¿¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¼¡¡¹¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛStray Kids¥Ä¥êー¤Î²£¤Ç½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡¿Çò¥¹ー¥Ä¤Î²¦»ÒÍÍ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Ïー¥È¤òÁ÷¤ë¡Ê4ËÜ¡Ë¡ÚÆ°²è¡ÛÈþÎï¹õ¥¹ー¥Ä¤Ç¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Ø¤ª¤¤¤Ç¡×¡¿¥µ¥ó¥¿Ë¹»Ò¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡Â¾
¢£Stray Kids¡¢¥á¥ó¥Ðー¤È¿´²¹¤Þ¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹
12·î24Æü¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ë¥°¥ëー¥×¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØHoliday House #2¡Ã[SKZ CODE] Ep.90¡Ù¡£
¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¥Û¥ê¥Çー¥àー¥ÉËþºÜ¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Changbin¡Ê¥Á¥ã¥ó¥Ó¥ó¡Ë¡¢Hyunjin¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡Ë¡¢Seungmin¡Ê¥¹¥ó¥ß¥ó¡Ë¤Î¥¢ー¥È¥Áー¥à¡¢Bang Chan¡Ê¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ë¡¢Lee Know¡Ê¥ê¥Î¡Ë¡¢Felix¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î¿©»ö¥Áー¥à¡¢¤½¤·¤Æ¥±ー¥¥Áー¥à¤ÎHAN¡Ê¥Ï¥ó¡Ë¤ÈI.N¡Ê¥¢¥¤¥¨¥ó¡Ë¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¿©Âî¤ò½àÈ÷¡£¤½¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë²Ý¤µ¤ì¤¿¡È±£¤ì¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
Æ¿Ì¾¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¥á¥ó¥Ðー¤Î2025Ç¯¤Î¡ÖÇ¯ËöÀº»»¾Ò²ðÊ¸¡×¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¥³ー¥Êー¤ä¡¢2026Ç¯¤Ø¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤ë¾ìÌÌ¡¢´ê¤¤»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤ß¤Ê¤Ç¤í¤¦¤½¤¯¤Î²Ð¤ò¿á¤¾Ã¤¹Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¥·ー¥ó¤â¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤¬K-POP²»³Ú¼ø¾Þ¼°¡ØMAMA¡Ù¤Î¡ÈÂç¾Þ¡É¤ò´ê¤¦¤È¡¢¥Ï¥ó¤¬¡Ö¤³¤ì¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤ëº¢¤Ã¤Æ¡ØMAMA¡Ù½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡© ËÍ¤¿¤Á²¿¤Î¾Þ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£²èÌÌ¤Ë¤Ï¡ÖÂç¾Þ¡×¤ÎÊ¸»ú¤È¼õ¾Þ»þ¤Î¼Ì¿¿¤¬º¹¤·¹þ¤Þ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´¶Æ°¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£Ã¯¤¬±£¤ì¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¡¢È³¥²ー¥à¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÏÆ°²è¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¥°¥ëー¥×¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥ÐーÆ±»Î¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈÂÎ¤ò´ó¤»¹ç¤¤¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ä¤âº®¤¼¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤Î¥Ñー¥Æ¥£ー¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤²ÈÂ²¼Ì¿¿¡×¡Ö¥Ò¥ç¥ó¥¸¥óÇ°´ê¤ÎMAMA¤ÎÂç¾Þ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡Öº£²ó¿À²ó¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬°¦¤·¤¤¡×¡ÖÍèÇ¯¤â²ø²æ¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹µ±¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥Ïー¥È¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÁ÷¤ëStray Kids
¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥ëー¥×¤ÎÆüËÜ¸ø¼°SNS¤Ë¤Ï¡¢STAY¡Ê¥¹¥Æ¥¤¡¿Stray Kids¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Íー¥à¡Ë¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ïー¥È¤òÁ÷¤ë¥¥åー¥È¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¡£¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ëºÇ¹â¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£