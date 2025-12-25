矢沢永吉『第76回NHK紅白歌合戦』出場決定！話題のドラマ主題歌「真実」を歌唱

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

12月31日にNHK総合他で放送される『第76回NHK紅白歌合戦』の特別企画として、矢沢永吉の出場が決定した。

■第60回、第63回に続く3度目の出場

1972年にロックバンド・キャロルでデビューし、1975年からはソロアーティストとして活躍。ロック界のカリスマとして数々の伝説を残し、日本の音楽シーンをけん引し続けてきた矢沢永吉。

今年11月には、日本のアーティスト史上最年長となる76歳での東京ドーム公演を開催し、2日間でおよそ11万人もの観客を動員。ソロデビュー50周年を迎えた今も、あらたな伝説を刻み続けている。

『NHK紅白歌合戦』には、これまで第60回（2009年）、第63回（2012年）に出場。日本中に衝撃を与える圧倒的なパフォーマンスを届けた。

今年の紅白では、ソロ50周年の節目に発表し、ドラマ主題歌としても話題を呼んだバラード「真実」を披露する。

■番組情報

NHK『第76回NHK紅白歌合戦』

12/31（水）19:20～23:45

※NHK ONE（新NHKプラス）にて同時・見逃し配信

※らじる★らじるにて同時・聴き逃し配信

