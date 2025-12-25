映画『ほどなく、お別れです』の公式SNSにて、完成報告会に登壇した目黒蓮（Snow Man）の動画の一部が公開され、そのビジュアルに注目が集まっている。

■目黒蓮、オールブラックにレースを効かせた洗練スタイル

この日の目黒は、前髪を自然に分けたナチュラルなミディアムヘア。ほどよく動きを残した毛流れが柔らかな印象を与え、落ち着いた表情と相まって、洗練された大人の雰囲気を漂わせている。

黒のジャケットにハイネックトップスを合わせたシックな装いで、袖口からは繊細なレースがさりげなくのぞく。細部にまでこだわりが感じられる着こなしが、全体に上品なニュアンスを添えている。

動画では「鑑賞後、思い浮かべた大切な人」をテーマにトーク。目黒は“おばあちゃん子”であることを明かし、「あと何回会えるんだろうなとか思ったら、お仕事中でも移動中とかでも、外に行ってかけ直したり、（電話に）出たりしてて、まさにそういうことを思い出しました」などと語った。

静かにマイクを手に語る姿からは、内面の優しさや誠実さがにじみ出ており、会場全体を包み込むような穏やかな空気感をまとっている。

SNSでは「袖口のレースが上品」「静かな雰囲気が美しい」「ビジュが完成されすぎてる」「素敵なエピソード聞けて嬉しい」「胸熱」「本当に優しい人なんだなぁ」「ますます好きになる」「最高にかっこいい」「レース×めめが高貴すぎる」といった声が相次いで寄せられている。

■目黒蓮『ほどなく、お別れです』完成報告会の様子