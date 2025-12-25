鼠径部を痛め、2試合連続で欠場中のレイカーズ八村塁が、25日（日本時間26日）のロケッツ戦で復帰する可能性が高まった。左ふくらはぎの打撲で、前回の試合を欠場した大黒柱ルカ・ドンチッチに関しては、試合直前まで状態を見極める予定だ。米メディア『CLUTCH POINTS』が伝えている。



■ドンチッチの出場は不透明

八村とドンチッチを欠いたレイカーズは、20日（同21日）のクリッパーズ戦、23日（同24日）のサンズ戦と連敗を喫しており、クリスマスゲームのロケッツ戦で止めたいところ。

『CLUTCH POINTS』のデビッド・ヤプコビッツ記者は24日（同25日）、自身のXを更新。負傷者に関して「レイカーズは、ルイ・ハチムラが明日のヒューストン戦に出場する可能性が高い（負傷者リポートにおけるprobable）と発表した。ルカ・ドンチッチとジャクソン・ヘイズの出場は不透明（負傷者リポートにおけるquestionable）で、ゲイブ・ビンセントは引き続き欠場する」と伝えた。

今季好調のドンチッチは、先述のクリッパーズ戦に先発したものの左ふくらはぎを打撲し、途中交代。そのままコートに戻ることなく、次のサンズ戦も出場を見送った。米スポーツ専門局『ESPN』は、「25日に行われるロケッツ戦に出場する見通し」と伝えているが、『CLUTCH POINTS』は、「彼の状態に関する最終決定は、試合直前まで下されない可能性が高い」と記した。

■スター選手を生かせる存在

『CLUTCH POINTS』が期待を寄せたのは八村。「彼は負傷者リポートで正式に『出場の可能性が高い（probable）』に格上げされており、レイカーズは彼をラインナップに戻せそうだ。ハチムラは鼠径部の負傷で直近2試合を欠場しているが、その2試合はいずれも敗れた。彼はチーム内でも最も安定した選手の1人であり、レイカーズのスター選手たちを生かすプレーができるという点でもトップクラスの存在だ」とし、復帰を待望した。

レイカーズは離脱していた主力のオースティン・リーブスらも戻ってきており、ここに八村、ドンチッチも加わり、連敗を止めたいところだ。

