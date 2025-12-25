　12月25日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは202銘柄。東証終値比で上昇は96銘柄、下落は83銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は40銘柄。うち値上がりが21銘柄、値下がりは15銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は130円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の25日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4199>　ワンプラ　　　　　 1320　 +253（ +23.7%）
2位 <297A>　アルピコＨＤ　　　　245　　+28（ +12.9%）
3位 <3549>　クスリアオキ　　　 4060 +398.0（ +10.9%）
4位 <378A>　ヒット　　　　　　 2150　 +208（ +10.7%）
5位 <7865>　ピープル　　　　　　450　　+41（ +10.0%）
6位 <7138>　ＴＯＲＩＣＯ　　　439.5　+32.5（　+8.0%）
7位 <338A>　ゼンムテック　　　 5600　 +380（　+7.3%）
8位 <5131>　リンカーズ　　　　218.8　+14.8（　+7.3%）
9位 <2323>　ｆｏｎｆｕｎ　　　　988　　+65（　+7.0%）
10位 <2371>　カカクコム　　　　 2350 +142.5（　+6.5%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8995>　誠建設　　　　　　 1865　 -292（ -13.5%）
2位 <7068>　ＦフォースＧ　　　712.6　-49.4（　-6.5%）
3位 <4591>　リボミック　　　　 71.6　 -4.4（　-5.8%）
4位 <4570>　免疫生物研　　　 1625.5　-77.5（　-4.6%）
5位 <7795>　ＫＹＯＲＩＴ　　　　200　　 -8（　-3.8%）
6位 <2321>　ソフトフロン　　　199.7　 -7.3（　-3.5%）
7位 <7965>　象印　　　　　　　 1588　　-55（　-3.3%）
8位 <3667>　ｅｎｉｓｈ　　　　 58.2　 -1.8（　-3.0%）
9位 <4576>　ＤＷＴＩ　　　　　 93.2　 -2.8（　-2.9%）
10位 <3444>　菊池製作　　　　　605.6　-15.4（　-2.5%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2432>　ディーエヌエ　　　 2625　+68.0（　+2.7%）
2位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 1468　+32.0（　+2.2%）
3位 <4385>　メルカリ　　　　 3207.2　+19.2（　+0.6%）
4位 <8309>　三井住友トラ　　　 4760　　+22（　+0.5%）
5位 <3382>　セブン＆アイ　　　 2276　+10.5（　+0.5%）
6位 <5803>　フジクラ　　　　　17690　　+70（　+0.4%）
7位 <6501>　日立　　　　　　　 4975　　+15（　+0.3%）
8位 <8058>　三菱商　　　　　 3533.3　+10.3（　+0.3%）
9位 <7974>　任天堂　　　　　　10570　　+20（　+0.2%）
10位 <2801>　キッコマン　　　　 1426　 +2.5（　+0.2%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7012>　川重　　　　　　　10635　 -100（　-0.9%）
2位 <4704>　トレンド　　　　　 6733　　-50（　-0.7%）
3位 <3099>　三越伊勢丹　　　　 2282　-10.5（　-0.5%）
4位 <7267>　ホンダ　　　　　 1555.2　 -4.3（　-0.3%）
5位 <6954>　ファナック　　　　 6030　　-15（　-0.2%）
6位 <6752>　パナＨＤ　　　　　 2100　 -5.0（　-0.2%）
7位 <6971>　京セラ　　　　　　 2190　 -4.5（　-0.2%）
8位 <2502>　アサヒ　　　　　　 1651　 -3.0（　-0.2%）
9位 <5713>　住友鉱　　　　　 6321.4　 -9.6（　-0.2%）
10位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　658.1　 -0.9（　-0.1%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

