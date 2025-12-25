[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇96銘柄・下落83銘柄（東証終値比）
12月25日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは202銘柄。東証終値比で上昇は96銘柄、下落は83銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は40銘柄。うち値上がりが21銘柄、値下がりは15銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は130円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の25日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4199> ワンプラ 1320 +253（ +23.7%）
2位 <297A> アルピコＨＤ 245 +28（ +12.9%）
3位 <3549> クスリアオキ 4060 +398.0（ +10.9%）
4位 <378A> ヒット 2150 +208（ +10.7%）
5位 <7865> ピープル 450 +41（ +10.0%）
6位 <7138> ＴＯＲＩＣＯ 439.5 +32.5（ +8.0%）
7位 <338A> ゼンムテック 5600 +380（ +7.3%）
8位 <5131> リンカーズ 218.8 +14.8（ +7.3%）
9位 <2323> ｆｏｎｆｕｎ 988 +65（ +7.0%）
10位 <2371> カカクコム 2350 +142.5（ +6.5%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8995> 誠建設 1865 -292（ -13.5%）
2位 <7068> ＦフォースＧ 712.6 -49.4（ -6.5%）
3位 <4591> リボミック 71.6 -4.4（ -5.8%）
4位 <4570> 免疫生物研 1625.5 -77.5（ -4.6%）
5位 <7795> ＫＹＯＲＩＴ 200 -8（ -3.8%）
6位 <2321> ソフトフロン 199.7 -7.3（ -3.5%）
7位 <7965> 象印 1588 -55（ -3.3%）
8位 <3667> ｅｎｉｓｈ 58.2 -1.8（ -3.0%）
9位 <4576> ＤＷＴＩ 93.2 -2.8（ -2.9%）
10位 <3444> 菊池製作 605.6 -15.4（ -2.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2432> ディーエヌエ 2625 +68.0（ +2.7%）
2位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1468 +32.0（ +2.2%）
3位 <4385> メルカリ 3207.2 +19.2（ +0.6%）
4位 <8309> 三井住友トラ 4760 +22（ +0.5%）
5位 <3382> セブン＆アイ 2276 +10.5（ +0.5%）
6位 <5803> フジクラ 17690 +70（ +0.4%）
7位 <6501> 日立 4975 +15（ +0.3%）
8位 <8058> 三菱商 3533.3 +10.3（ +0.3%）
9位 <7974> 任天堂 10570 +20（ +0.2%）
10位 <2801> キッコマン 1426 +2.5（ +0.2%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7012> 川重 10635 -100（ -0.9%）
2位 <4704> トレンド 6733 -50（ -0.7%）
3位 <3099> 三越伊勢丹 2282 -10.5（ -0.5%）
4位 <7267> ホンダ 1555.2 -4.3（ -0.3%）
5位 <6954> ファナック 6030 -15（ -0.2%）
6位 <6752> パナＨＤ 2100 -5.0（ -0.2%）
7位 <6971> 京セラ 2190 -4.5（ -0.2%）
8位 <2502> アサヒ 1651 -3.0（ -0.2%）
9位 <5713> 住友鉱 6321.4 -9.6（ -0.2%）
10位 <9501> 東電ＨＤ 658.1 -0.9（ -0.1%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
