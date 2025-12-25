プロボクシング・スーパーバンタム級の世界4団体統一王者・井上尚弥（大橋）は、27日にサウジアラビア・リヤドでWBC同級2位のアラン・ピカソ（メキシコ）と対戦する。

米専門メディア『ボクシング・シーン』は25日付の記事でこの一戦を展望。著名プロモーターによる予想を紹介している。

■「パワーではイノウエが上回る」

井上は2025年に入り、1月のキム・イェジュン（韓国）、5月のラモン・カルデナス（米国）、9月のムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との試合を制し、戦績を31勝（27KO）に伸ばした。今回のサウジアラビアでの一戦は、2025年4試合目として大きな注目を集めている。

『ボクシング・シーン』は25日に公開した記事内で、井上とピカソの戦いを展望。マニー・パッキャオ（フィリピン）の右腕としても知られるプロモーターのショーン・ギボンズ氏がこの一戦に言及している。

ギボンズ氏は、「デビッド（ピカソ）の心、魂、意欲、そして勝利への信念は誰にも劣らない」と高く評価。そのうえで、「パワーではイノウエが上回る」とし、「デビッドが勝つための鍵は、距離を詰めてイノウエのボディを攻めること」と分析している。

一方で、「イノウエのボクシングは、スピード、パワー、そしてIQのすべてを兼ね備えている」と、井上の総合力を称賛。「デビッドが勝利を収めるには、短距離走ではなくマラソンのような戦いが必要」と語り、持久戦での勝負を求められるとの見解を示した。

井上にとっては、来年5月にも実現が期待される元WBC＆IBF世界バンタム級統一王者・中谷潤人（M.T）とのビッグマッチに向けた重要な試金石。2025年を締めくくるこの大一番を制するのは、果たしてどちらか。

