「喫茶Bonny」は、築51年の老舗喫茶店を受け継ぎ、2023年に再オープンしたレトロ喫茶です。



看板メニューは、モーニングの【ボニーバーガー】。自家製ピクルスなどをサンドしたハンバーガーに、ゆで卵、ポテトサラダ、ヨーグルトが付いた、ボリューム満点のモーニングセットです。





そのほかにも、ドリンク代のみで楽しめる【バタートースト】や【いちじくジャムトースト】、土曜日限定の【テリヤキバーガー】など、約20種類ものモーニングメニューがそろっています。モーニングは13時30分まで提供されており、遅めのブランチとして利用できるのも魅力です。また、モーニング価格にプラス200円で、モーニング時間外でも注文できる場合があります。平日（火曜～金曜）限定で楽しめる【週替りランチ】も人気です。生姜焼きやそぼろ丼、カレー、オムライスのほか、季節限定メニューが登場することもあります。冷たいドリンクを注文すると、店内に並ぶグラスの中から好きなものを選べる点も話題です。キャラクターデザインやレトロな花柄など、約30種類のグラスがあり、その日の気分に合わせて楽しめます。スイーツでは、硬め食感の【懐かしの手作りプリン】や、昔ながらの形が特徴の【ボニーの焼き立てホットケーキ】が人気。スイーツや一部ドリンクには、季節感を楽しめる限定メニューが登場することもあります。〈モーニングメニュー〉【バタートースト】【小倉トースト（ゆで卵なし）】（各ドリンク代のみ）【ボニーバーガー】【プリンモーニング】（各ドリンク代＋350円）【テリヤキバーガー】【4種の彩りトーストセット】（各ドリンク代＋400円）など〈ドリンクメニュー〉【コーヒー】【カフェオレ】【ミルクコーヒー】【アールグレイ】【コーラ】（各450円）【ウインナーコーヒー】【ウインナーティー】【ココア】（各550円）【コーヒーシェイク】【小倉シェイク】【クリームソーダ】（各600円）〈その他のメニュー〉【懐かしの手作りプリン】【ボニーの焼き立てホットケーキ 2枚】（各500円）【週替りランチ】（750円）など※2025年10月20日時点の情報です