築51年の喫茶店が純喫茶として再出発…約20種類のボリューム満点モーニングと懐かしスイーツが揃うレトロ喫茶
「喫茶Bonny」は、築51年の老舗喫茶店を受け継ぎ、2023年に再オープンしたレトロ喫茶です。
看板メニューは、モーニングの【ボニーバーガー】。自家製ピクルスなどをサンドしたハンバーガーに、ゆで卵、ポテトサラダ、ヨーグルトが付いた、ボリューム満点のモーニングセットです。
モーニングは13時30分まで提供されており、遅めのブランチとして利用できるのも魅力です。また、モーニング価格にプラス200円で、モーニング時間外でも注文できる場合があります。
平日（火曜～金曜）限定で楽しめる【週替りランチ】も人気です。生姜焼きやそぼろ丼、カレー、オムライスのほか、季節限定メニューが登場することもあります。
冷たいドリンクを注文すると、店内に並ぶグラスの中から好きなものを選べる点も話題です。キャラクターデザインやレトロな花柄など、約30種類のグラスがあり、その日の気分に合わせて楽しめます。
スイーツでは、硬め食感の【懐かしの手作りプリン】や、昔ながらの形が特徴の【ボニーの焼き立てホットケーキ】が人気。スイーツや一部ドリンクには、季節感を楽しめる限定メニューが登場することもあります。
〈モーニングメニュー〉
【バタートースト】【小倉トースト（ゆで卵なし）】（各ドリンク代のみ）
【ボニーバーガー】【プリンモーニング】（各ドリンク代＋350円）
【テリヤキバーガー】【4種の彩りトーストセット】（各ドリンク代＋400円）など
〈ドリンクメニュー〉
【コーヒー】【カフェオレ】【ミルクコーヒー】
【アールグレイ】【コーラ】（各450円）
【ウインナーコーヒー】【ウインナーティー】
【ココア】（各550円）
【コーヒーシェイク】【小倉シェイク】
【クリームソーダ】（各600円）
〈その他のメニュー〉
【懐かしの手作りプリン】
【ボニーの焼き立てホットケーキ 2枚】（各500円）
【週替りランチ】（750円）など
※2025年10月20日時点の情報です