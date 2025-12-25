ABEMAがサントリーvs大阪Ｂの首位攻防戦を無料生中継！ バレー経験者のみりちゃむさんも出演

ABEMAは24日（水）、27日（土）におおきにアリーナ舞洲で行われる大同生命SV.LEAGUE MENの第8節GAME1 サントリーサンバーズ大阪vs大阪ブルテオンの一戦を、「ABEMA de J SPORTS」にて無料生中継することを発表した。

首位を走るサントリーと2位につける大阪Ｂの一戦。大阪Ｂにとっては準優勝に輝いた世界クラブ選手権を終えてから初めてのリーグ戦となる。

その首位攻防戦の解説を務めるのは、元バレーボール男子日本代表の高松卓矢さん。現役時代は豊田合成トレフェルサ（現・ ウルフドッグス名古屋）で長きにわたり活躍し、V・プレミアリーグではベスト6や敢闘賞に選出された。2020-21シーズンに現役を引退。その後は指導者としてのキャリアを重ね、現在はV.LEAGUE WOMENに所属するカノアラウレアーズ福岡の監督を務めている。

さらに、モデルやタレントとして活躍するみりちゃむさんがゲスト出演。みりちゃむさんは、小学生から中学生までバレーボールをプレーし、現在も社会人チームで競技を続ける経験者だ。

二人は試合の注目選手を挙げており、高松さんはホームチームのサントリーから日本代表アウトサイドヒッターの高橋藍を選出し、「攻守の要として、フェイクセットや左手を使ったフェイントなど多彩な技術を駆使できる選手」と評価。対戦相手の大阪Ｂからはフランス代表セッターのアントワーヌ・ブリザールに言及し、「高身長から繰り出されるトスワークに加え、自ら得点を奪うオフェンシブセッター」と評した。

一方のみりちゃむさんは「西田有志選手の圧倒的なエース力も好きですが、ピンチサーバーとして出場する機会が多くなった甲斐優斗選手が気になっています」とコメントしている。

放送は12:30にスタートし、試合開始は13:05を予定。無料生中継や豪華ゲストの出演も決まった首位攻防戦に注目が集まる。