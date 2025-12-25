23日（火）、男子日本代表のドキュメンタリー映画『GRIT ーバレーボール男子日本代表 栄光への始発点ー』のナレーターであるtimeleszの原嘉孝さんが登場するメイキング映像と、週替わりの入場者プレゼントが公開された。

2026年1月9日（金）より全国の劇場にて3週間限定で公開される本作品。2025年5月の代表招集から、6月のバレーボールネーションズリーグ2025、そして9月に行われた2025世界バレーまで、シーズンを通して2025年の男子日本代表に完全密着した内容になっている。

今回、映画のナレーションを務める原さんの収録風景とインタビュー映像がYouTubeで公開。収録時の映像には指で台本をなぞりながら、落ち着いた口調でアフレコする原さんが映し出されている。また、その後のインタビューではバレーボール部に所属していた学生時代の話や注目選手、映画の見どころを語っている。

さらに、週替わり全3種の入場者プレゼントも決定。公開日の1月9日（金）から第1弾であるスペシャルブックレットの配布が始まり、第2弾のバレーボールホログラムステッカーが1月16日（金）から、第3弾のポスタービジュアルクリアカードが1月23日（金）から配布開始予定だ。入場者プレゼントは数量限定で、なくなり次第終了となる。