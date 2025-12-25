TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）の「名探偵津田 90分SP」が24日、放送された。探偵に扮（ふん）したお笑いコンビ、ダイアン津田篤宏（49）が「名探偵津田 第4話〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」で奮闘。100年前の時代で発した言葉がネット上で話題となっている。

番組冒頭からまさかの展開だった。100年前の世界に戻った津田は理花の婚約者太蔵と言い争いに。太蔵から「またお前か、うちの理花にちょっかいかけないでくれ」「何かお前改めてみるとちんちくりんだな」とケンカをふっかけられた。負けじと津田も巻き舌で「何だお前？ うっさいコラア！」とやり合う衝撃の展開に。番組開始2分のことだった。

さらに太蔵から「お前なんか、成し遂げたことあるのか？」と絡まれ、津田は「お前M−1出たことあんのか？」と反論。理花をめぐってのバトルはより過激に。理花が仲裁に入るも、太蔵は「女は黙ってろ！」「選挙権もねえくせによ！」「男と同等に話せると思うなよ！」などと大声を張り上げた。それに対し、津田は「俺と一緒に令和に来い」「俺らの時代はな、新しい総理が女性になろうとしてんねんぞ！」とやり返した。その後、2人は理花をかけて卓球対決。津田は太蔵に勝利し、理花とキスをした。

ネット上では津田が放ったセリフ「俺らの時代はな、新しい総理が女性になろうとしてんねんぞ！」に対する書き込みが相次いだ。「時を超えた津田渾身の令和のカウンターwww」「令和カウンター決める名探偵津田wwww」「女のくせに。選挙権ねぇだろ。に対して100年後から来た津田さんが熱い名言飛ばしてて最高。これが令和だ」「名探偵津田、100年前の男尊女卑にも負けない令和のカウンターで現代の人権意識を魅せつける」などの声があった。

今作はタイムマシンで100年前の世界に行くなど、壮大なスケールに仕上がっている。1度解決とされた事件が未解決で、さらにもう1度解決させる2段構えの重厚なシナリオだった。