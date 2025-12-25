◇アフリカ選手権2025 (日本時間12月22日〜1月19日)

アフリカサッカー連盟が主催し、これまで2年に1度開催されてきたアフリカ選手権。日本時間22日に開幕し、A〜Fまで6つあるグループリーグの第1戦が25日までに行われました。

グループAでは、最新のFIFAランク(12月23日更新時点)でアフリカ勢トップの11位に位置するモロッコが、アユブ・エル・カービ選手のオーバーヘッド弾などでコモロに快勝しました。

ワールドカップ2026(W杯)出場国のエジプトと南アフリカの2チームが入ったグループBは、この強豪両チームが順当に、初戦勝利を挙げています。

そのW杯のグループリーグで日本と対戦が決定しているチュニジアは、グループCの初戦で、いきなり高い攻撃力を発揮。ウガンダに3発完勝。そのほかのグループでもW杯出場国が強さを見せつけ、グループDではセネガル、グループEではアルジェリア、グループFではコートジボワールがそれぞれ勝利を飾っています。

＜グループリーグ初戦の結果＞★はW杯出場国

グループA

★モロッコ 2-0 コモロ

マリ 1-1 ザンビア

グループB

★エジプト 2-1 ジンバブエ

★南アフリカ 2-1 アンゴラ

グループC

ナイジェリア 2-1 タンザニア

★チュニジア 3-1 ウガンダ

グループD

★セネガル 3-0 ボツワナ

コンゴ民主共和国 1-0 ベナン

グループE

★アルジェリア 3-0 スーダン

ブルキナファソ 2-1 赤道ギニア

グループF★コートジボワール 1-0 モザンビークカメルーン1-0 ガボン