【サッカー/アフリカ選手権】グループ初戦 チュニジアは攻撃力発揮し3発完勝 アフリカ勢FIFAランクトップのモロッコも快勝 豪快オーバーヘッド弾飛び出す
◇アフリカ選手権2025 (日本時間12月22日〜1月19日)
アフリカサッカー連盟が主催し、これまで2年に1度開催されてきたアフリカ選手権。日本時間22日に開幕し、A〜Fまで6つあるグループリーグの第1戦が25日までに行われました。
グループAでは、最新のFIFAランク(12月23日更新時点)でアフリカ勢トップの11位に位置するモロッコが、アユブ・エル・カービ選手のオーバーヘッド弾などでコモロに快勝しました。
ワールドカップ2026(W杯)出場国のエジプトと南アフリカの2チームが入ったグループBは、この強豪両チームが順当に、初戦勝利を挙げています。
そのW杯のグループリーグで日本と対戦が決定しているチュニジアは、グループCの初戦で、いきなり高い攻撃力を発揮。ウガンダに3発完勝。そのほかのグループでもW杯出場国が強さを見せつけ、グループDではセネガル、グループEではアルジェリア、グループFではコートジボワールがそれぞれ勝利を飾っています。
＜グループリーグ初戦の結果＞★はW杯出場国
グループA
★モロッコ 2-0 コモロ
マリ 1-1 ザンビア
グループB
★エジプト 2-1 ジンバブエ
★南アフリカ 2-1 アンゴラ
グループC
ナイジェリア 2-1 タンザニア
★チュニジア 3-1 ウガンダ
グループD
★セネガル 3-0 ボツワナ
コンゴ民主共和国 1-0 ベナン
グループE
★アルジェリア 3-0 スーダン
ブルキナファソ 2-1 赤道ギニア
★コートジボワール 1-0 モザンビーク
カメルーン1-0 ガボン