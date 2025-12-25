2人組デュオ、ゆずが、24日放送のニッポン放送「第51回ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」（正午スタート）に出演。岩沢厚治に似ている人物の話題で盛り上がった。

ゆずは11年の「ミュージックソン」でパーソナリティーを担当しており、この日はゲストとして出演。今年のパーソナリティー、サンドウィッチマンの伊達みきおから「岩沢さんが『M−1』で優勝した、たくろうの赤木君に似てる」と赤木裕とのソックリぶりについて話題を向けられた。

岩沢は「すっごいあの日以降、めちゃくちゃメール来るんです。『おめでとうございます』って」と明かすと、北川悠仁も「わけわかんないよね」と苦笑い。伊達は「でも横顔とかめちゃくちゃ似てる」と語った。

北川は「確かに決勝見ながら、何かこの顔知ってるなって。顔っていうか、前髪とか。このフォルム知ってるなって。でもこんなに細くないなあって」と赤木に既視感を覚えたと報告。続けてたくろうに「おめでとうございます」と祝福のメッセージを送った。岩沢がすかさず「ありがとうございます」と返すと、北川は「あなたじゃないのよ。たくろうさんおめでとうございます」とツッコみつつ笑っていた。