¡Úµð¿Í¡Û¿·¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î´ßÅÄ¹ÔÎÑ¡¡Íèµ¨¤Îà´Ä¶²þ³×á¤òÀë¸À¡ÖÁª¼êÆ±»Î¤Ç¸À¤¤¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¿·¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿µð¿Í¤Î´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£²£µÆü¡¢Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëÌò¿¦¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿´ßÅÄ¤Ï¡ÖÁª¼êÆ±»Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤¤¹ç¤¨¤ë¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿»þ¤ËÁª¼êÆ±»Î¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£¤½¤³¤ò¥º¥ë¥º¥ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¼ç¾¤¬ÉÔºß¤À¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï¡¢Éé¤±¤Î»î¹ç¤¬Â³¤¤¤Æ¤âÀèÆ³¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¸ÝÉñ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÁª¼ê¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡Ø¤â¤¦£±²ó¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¸À¤¨¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¡£¼ç¾¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢Àè¤ó¤¸¤Æ¥Á¡¼¥à¤Îà´Ä¶²þ³×á¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼êÆ±»Î¤Ç²¿¤«ÏÃ¤¹¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éÍýÁÛ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤¿¤á¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÃÖ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÉ¬Í×¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¿·¼ç¾¤Î´ßÅÄ¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ£²£·¤ÏÍèµ¨¡¢¼ç¾¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£