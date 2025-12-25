¡Úµð¿Í¡Û¾¾ËÜ¹ä¡¡Í¸¶¹ÒÊ¿¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÉüµ¢ÊóÆ»¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡µð¿Í¤Î¾¾ËÜ¹ä³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬£²£µÆü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¤ÎÎý½¬¸å¤Ë¼«¿È¤Î¸ÅÁã¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ø¤ÎÉüµ¢¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿Í¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¤¹¤´¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ê¤Î¤«¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤½¤ÎÆ°¸þ¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Í¸¶¤Ï¾¾ËÜ¤Î£±³ØÇ¯¾å¤ÇÇ¯Îð¤¬¶á¤¯¡¢ÃÂÀ¸Æü¤¬Æ±¤¸¡£ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤ÏÆ±Î½¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¡¢Í¸¶¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯°ÜÀÒ¸å¤âº£µ¨¤Þ¤Ç¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¿¡£¥×¥íÆþ¤ê¸å¤ÎÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ÇÀÜÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¿Æ¤·¤¤´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¤Ë£Æ£Á¤Çµð¿Í¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¾¾ËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Í¸¶¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÆþ¤ê¤¬·è¤Þ¤ì¤Ð¡¢¤È¤â¤Ë¿·Å·ÃÏ¤ØÄ©¤à·Á¤È¤Ê¤ê¡¢¿Æ¶á´¶¤Ï¶¯¤Þ¤ë¡£¡Ö¤ª¸ß¤¤Æ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤ì¤¿¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Íèµ¨°Ê¹ß¡¢¸ø¼°Àï¤Ç¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ï¸òÎ®Àï¤ÈÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¡ÖÂÐÀï¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÂçÉñÂæ¤Ç¤ÎºÆ²ñ¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÊÖ¾å¤ÇÎý½¬¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡£¥Ð¥Ã¥È¤ò¶»¤ËÊú¤¯·Á¤äÊÒµÓÎ©¤Á¤Ç¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤ò¼ÂÁ©¡£¡Ö¤Õ¤ó¤Ã¡×¤ÈÎÏ¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¾¾ËÜ¤ÎÀ¼¤¬ÀÅ¤«¤Êµå¾ì¤Ë¶Á¤¤¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤Ï¤è¤ê°ìÁØ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£ÍèÇ¯¤ÏÂÇ¤ÄÊý¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤Ê¤¬¤éÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¡×¤È´À¤ò¿¡¤Ã¤¿¡£