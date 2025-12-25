¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¾ëÅç·ò»Ê£Ã£Â£Ï¡¡½ù¼ãô¦¤Î¼ÂÎÏ¤ËÂÀ¸ÝÈ½¡Ö¤â¤Ã¤È¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤ÊÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê£µ£´¡Ë¤È¾ëÅç·ò»Ê£Ã£Â£Ï¡Ê£´£¹¡Ë¤¬£²£µÆü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ËÜ¼Ò¤òË¬Ìä¤·¡¢Â¹ÀµµÁ¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ê£¶£¸¡Ë¤Ë¥·¡¼¥º¥óÊó¹ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤È£µÇ¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¡£¡Ö²¦¥¤¥º¥à¡×¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¸½¾ì¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥È¥Ã¥×¤½¤í¤Ã¤Æ¤ÎË¬Ìä¤Ë¡¢Â¹¥ª¡¼¥Ê¡¼¤â½ª»Ï¤´Ëþ±Ù¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤Ï£±£¹£¸£¹Ç¯¤ÎÊ¡²¬°ÜÅ¾¸å½é¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°£³Ï¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ë¡£µåÃÄ¤Ï¤½¤ÎÀè¤Î¾ï¾¡·ÑÂ³¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢À¤Âå¸òÂå¤òÇ°Æ¬¤ËÂæÏÑµå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë±¦ÏÓ¡¦½ù¼ãô¦Åê¼ê¡Ê¥·¥å¡¼¡¦¥ë¥ª¥·¡¼¡á£²£µ¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡££³Ç¯Áí³Û£±£µ²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤Ç²ÃÆþ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¿·ÀïÎÏ¤Ë¡¢¾ëÅç£Ã£Â£Ï¤Ï¡Ö¼ã¤¯¤ÆÌ¥ÎÏ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Åê¼ê¡£º£¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â¡¢¥¦¥Á¤Î¶¯ÎÏ¤ÊÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÅê¼ê¡£¸½ÃÊ³¬¤Ç¤â¤¤¤¤Åê¼ê¤À¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ëÅê¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥Á¤ÎºÇÀèÃ¼¤Î¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¤Èµ»½Ñ¤ÇÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤ÊÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ºÇÂ®£±£µ£¸¥¥í¤ò¸Ø¤ë½ù¼ãô¦¤Ïº£¥·¡¼¥º¥óÌ£Á´¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ç£µ¾¡£·ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£°£µ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢£²£³Ç¯¤ÎÂæÏÑ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï£Í£Ö£Ð¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÀèÈ¯Åê¼ê¡££Ö£³¤òÌÜ»Ø¤¹¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤Êä¶¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½ù¼ãô¦¤Ï£²£¶Æü¤ËÂæÏÑ¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ËÎ×¤àÍ½Äê¤À¡£